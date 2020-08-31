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Россияне начали жить в кредит 

Павел Тиунов 45 минут назад
Россияне начали жить в кредит
Фото: РИА Новости
Большинство граждан РФ, оформивших кредитную карту, начинают ее использовать в первый месяц после получения, сообщает «Коммерсант». Аналитики полагают, что тенденция явно говорит, что у людей не хватает собственных средств, чтобы обеспечить свою жизнь.
Исследование провели эксперты Бюро кредитных историй. По их сведениям, в июле 68% россиян, получивших кредитные карты, практически сразу начали пользоваться заемными средствами. Ранее, отмечают аналитики, большинство клиентов откладывали кредитные деньги «на черный день».
Показатель в 68%, добавляют специалисты, — самый высокий с 2015 года, когда Россия пребывала в состоянии экономического кризиса из-за санкций и соответствующего ослабления рубль. Статистика, по мнению директора аналитической компании «Эквифакс» Олега Лагуткина, с большой долей вероятности свидетельствует о снижении уровня реальных доходов и истощении накоплений у жителей РФ. Кроме того, в списке возможных причин — успешная маркетинговая деятельность кредитных организаций и оформление займов на отпуск. В любом случае, отмечает Лагуткин, сложившаяся ситуация с большой долей вероятности может привести к росту неплатежей и увеличению долговой нагрузки.
Ранее, как сообщал «Рамблер», тысячам россиян заблокировали банковские карты из-за утечки в Сеть данных об их держателях. Речь шла о клиентах интернет-магазина Joom, который специализируется на доставке товаров из Китая.
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Личный счет , Олег Лагуткин
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