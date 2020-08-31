Названо число россиян с кредитами и займами

Число россиян, имеющих кредиты и займы, достигло 42 миллионов, из них 5,5 миллионов человек являются клиентами микрофинансовых организаций (МФО), сообщил Банк России

"С развитием финансовой системы растет доля граждан, имеющих кредиты. Общее количество заемщиков, имеющих задолженность по банковским кредитам или займам МФО, составляет 42 миллиона человек (на 1 апреля 2020 года), из них 5,5 миллионов являются клиентами МФО", — говорится в сообщении.

В прошлом году ЦБ сообщал, что общее количество заемщиков в России постепенно увеличивается. На 1 сентября 2019 года оно составляло 39,5 миллионов человек.

По мере увеличения количества заемщиков с несколькими кредитами и перехода некоторой части банковских клиентов в МФО (а сейчас у 60% клиентов МФО есть также и банковские кредиты) будет возрастать важность показателя долговой нагрузки (ПДН), указывает регулятор.

"Чтобы кредитор мог адекватно оценить риски заемщика, взявшего дополнительный кредит в другом банке или в МФО, Банк России предлагает в будущем ввести возможность пересчета ПДН заемщиков с некоторой периодичностью", — говорится в сообщении.

Российские банки и микрофинансовые организации с 1 октября 2019 года при выдаче заемных средств от 10 тысяч рублей должны рассчитывать предельную долговую нагрузку заемщиков — отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика. Если она превышает 50%, то банки должны создать дополнительные резервы.