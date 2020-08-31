Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.87
$
73.99
87.97
88.10
Прогноз
07.09 – 14.09
$
75.15
88.89
Индексы и котировки Brent
46.49
–0.02 Золото
1965.37
+0.28 РТС
1265.62
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
31.08
1.1910
+0.0040
17.08
1.1870
27.08
19.08
05.08

Россиянам будут платить за досрочное погашение кредита 

Павел Тиунов 41 минуту назад
Россиянам будут платить за погашение кредита
Фото: Рамблер
Заёмщики, погасившие кредит досрочно, смогут вернуть часть страховой премии в случае, если страховой случай не наступил, сообщает «Российская газета». Нововведение вступит в силу с 1 сентября 2020 года.
Отмечается, что неиспользованную часть страховки россияне смогут требовать в течение 14 календарных дней с момента досрочного погашения кредита. При этом нововведение распространяется только на договоры по страхованию жизни и здоровья, а также по страховке от потери работы. Юрист Павел Уткин в беседе с журналистами подчеркнул, что на выплату могут рассчитывать только те заёмщики, у которых не наступал страховой случай.

«Если же заемщику была выплачена компенсация, то никакая часть от премии уже не подлежит возврату», — пояснил он.

Ранее, как сообщал «Рамблер», депутаты Госдумы выступили за запрет для банковских сотрудников на предустановку «галочек» рядом с дополнительными условиями в кредитных договорах. По мнению парламентариев, клиент банка должен сам проставлять отметки в договоре после полного ознакомления с нюансами договора. Инициатива, уверены депутаты, позволит пресечь навязывание клиентам дополнительных банковских или страховых услуг. Благодаря новой мере люди смогут отказаться от ненужных им страховок займа.
Видео дня. Собянин продлил действие антикризисных мер поддержки киосков "Печать"
Комментарии
Личный счет , Павел Уткин , Госдума , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Популярному способу обналички решили положить конец
Популярному способу обналички решили положить конец
Самая масштабная девальвация: Глазьев о ситуации в России
Самая масштабная девальвация: Глазьев о ситуации в России
России предрекли самую серьезную девальвацию
России предрекли самую серьезную девальвацию
Европа обнулила историческую победу РФ при помощи США
Европа обнулила историческую победу РФ при помощи США
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
России предрекли мощнейший удар
00:14
России предрекли мощнейший удар
Экономика
Россияне перестали платить за ЖКХ
01:30
Россияне перестали платить за ЖКХ
Личный счет
Рубль подкинет сюрприз осенью
00:38
Рубль подкинет сюрприз осенью
Экономика
Вернувшимся из Турции россиянам грозят штрафы
04:04
Вернувшимся из Турции россиянам грозят штрафы
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение