Россиянам будут платить за погашение кредита

Заёмщики, погасившие кредит досрочно, смогут вернуть часть страховой премии в случае, если страховой случай не наступил, сообщает «Российская газета». Нововведение вступит в силу с 1 сентября 2020 года.
Отмечается, что неиспользованную часть страховки россияне смогут требовать в течение 14 календарных дней с момента досрочного погашения кредита. При этом нововведение распространяется только на договоры по страхованию жизни и здоровья, а также по страховке от потери работы. Юрист Павел Уткин в беседе с журналистами подчеркнул, что на выплату могут рассчитывать только те заёмщики, у которых не наступал страховой случай.
«Если же заемщику была выплачена компенсация, то никакая часть от премии уже не подлежит возврату», — пояснил он.
Ранее, как сообщал «Рамблер», депутаты Госдумы выступили за запрет для банковских сотрудников на предустановку «галочек» рядом с дополнительными условиями в кредитных договорах. По мнению парламентариев, клиент банка должен сам проставлять отметки в договоре после полного ознакомления с нюансами договора. Инициатива, уверены депутаты, позволит пресечь навязывание клиентам дополнительных банковских или страховых услуг. Благодаря новой мере люди смогут отказаться от ненужных им страховок займа.