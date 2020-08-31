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Стать «Ветераном труда» станет проще 

Павел Тиунов 2 часа назад
Стать «Ветераном труда» станет проще
Фото: РИА Новости
Звание «Ветеран труда» должны получать все россияне, отработавшие не менее 45 лет, независимо от того, есть у них государственные награды или нет, считают представители партии ЛДПР, подготовившие соответствующий законопроект. Парламентарии предлагают ввести новый порядок с 1 января 2021 года, сообщает ТАСС https://tass.ru/obschestvo/9327139.
В настоящее время «ветеранами труда» могут стать граждане РФ, чей труд был оценен госнаградами или ведомственными знаками отличия. Исключение предусматривается только для людей, начавших трудиться несовершеннолетними во время «Великой Отечественной войны.
Представители партии ЛДПР заявили, что в ряде российских регионов предусмотрено присуждение звания „Ветеран труда“ мужчинам, отработавшим 45 лет, и женщинам со стажем 40 лет без госнаград. Однако при переезде в другой субъект РФ люди лишаются привилегий, что провоцирует повышение градуса социальной напряженности.
»Решить данную проблему возможно путем установления звания "Ветеран труда" указанным категориям граждан на федеральном уровне», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Парламентарии предложили установить единый порядок присуждения почетного звания по всей стране: «ветеранами труда» считать всех мужчин (стаж 45 лет) и женщин (стаж 40 лет) независимо от наличия наград и знаков отличия.
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Комментарии
Личный счет , ЛДПР , ИТАР-ТАСС
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