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Средний размер потребкредита в июле вырос на 23% 

Прайм и ещё 5 40 минут назад
В России вырос средний размер потребкредита
Фото: РИА Новости
Средний размер выданных потребительских кредитов в июле составил 218,8 тысячи рублей, увеличившись на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
При этом рекордных апрельских значений (в апреле 2020 года — 238,9 тысячи рублей) средний чек по потребкредитам в июле достичь не смог.
В июле самый большой средний размер выданных потребкредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (495,6 тысячи рублей), Ханты-Мансийском АО (364,1 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (345,6 тысячи рублей), Московской области (335,9 тысячи рублей), а также в Ленинградской области (241,6 тысячи рублей).
При этом в июле самую серьезную динамику роста среднего размера выданных потребкредитов (среди 30 регионов РФ — лидеров по объемам потребкредитования) по сравнению с июлем прошлого года продемонстрировали Приморский край (+39,7%), Свердловская область (+37,8%), Ханты-Мансийский АО (+37,7%), а также Иркутская (+34,2%) и Омская (+30,7%) области. В Москве средний размер потребкредита снизился в июле по сравнению с июлем прошлого года на 18,7%.

"В июле 2020 года сегмент потребительских кредитов продолжил "посткарантинное" восстановление…. Что касается рисков, то банки по-прежнему сохраняют консервативный подход к кредитованию граждан. Если они кого-то и кредитовали в этом году, то только хорошо известных им заемщиков, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находились на высоком уровне. А таким гражданам кредиторы, как правило, делегируют более значительные суммы займов", — комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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Комментарии
Личный счет , Александр Викулин
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