Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.20
$
74.19
88.55
88.47
Прогноз
07.09 – 14.09
$
73.00
87.60
Индексы и котировки Brent
45.73
+0.29 Золото
1985.51
+0.46 РТС
1265.62
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
01.09
1.1969
+0.0099
17.08
1.1870
28.08
20.08
06.08

В России поменялись правила проверки счётчиков 

News.ru и ещё 2 53 минуты назад
В России поменялись правила проверки счетчиков
Фото: globallookpress.com
Свидетельства о проверке счётчиков на бумажном носителе утратят юридическую силу.
С 24 сентября 2020 года, согласно поправкам в закон «Об обеспечении единства измерений», бумажные свидетельства о проверке счётчиков станут необязательными и юридическую силу будет иметь только запись о проверке в электронном реестре Росстандарта.
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что без передачи данных о проверке счётчиков в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений результаты метрологических работ будут недействительны. Он отметил, что это правило распространяется на все виды средств измерений.
Они помогут защитить потребителей от мошенников, а также облегчат проведение работ проверяющих органов и участников метрологической деятельности, — привели слова Алексея Абрамова в «Российской газете».
Отмечается, что после проверки счётчиков специалист будет вносить данные в реестр ФГИС «Аршин».
Как писал NEWS.ru ранее, правительство России разрешило отложить проверку бытовых счётчиков до 1 января 2021 года в связи с пандемией коронавирусной инфекции. За истёкший срок проверки не будут взиматься пени и штрафы, а ресурсоснабжающие и управляющие компании будут обязаны принимать показания таких приборов.
Видео дня. Собянин продлил действие антикризисных мер поддержки киосков "Печать"
News.ru: последние новости
Россияне теперь могут начать процедуру личного банкротства без суда Россияне теперь могут начать процедуру личного банкротства без суда Пенсионеры могут получить по пять тысяч в День пожилого человека Пенсионеры могут получить по пять тысяч в День пожилого человека Клиентов российских банков хотят обязать сдавать экзамены Клиентов российских банков хотят обязать сдавать экзамены
Комментарии
Личный счет , Алексей Абрамов , Правительство РФ , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любимый шоколад россиян оказался подделкой
Любимый шоколад россиян оказался подделкой
Популярному способу обналички решили положить конец
Популярному способу обналички решили положить конец
Вторичный рынок жилья Москвы рухнул
Вторичный рынок жилья Москвы рухнул
Стать «Ветераном труда» станет проще
Стать «Ветераном труда» станет проще
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне массово лишились работы
00:44
Россияне массово лишились работы
Экономика
Над рублем нависла тройная угроза
02:54
Над рублем нависла тройная угроза
Рынки Личный счет
России предрекли мощнейший удар
00:14
России предрекли мощнейший удар
Экономика
Россияне перестали платить за ЖКХ
01:30
Россияне перестали платить за ЖКХ
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение