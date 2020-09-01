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В России разрешили банкротиться без суда 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Россиянам разрешили банкротиться без суда
Фото: ТАСС
В России вступают в силу поправки в закон "О банкротстве", позволяющие гражданам объявить о банкротстве бесплатно, минуя суд. Это следует из текста поправок в федеральный закон.
Отмечается, что банкротство во внесудебном порядке доступно, если общий долг по кредитам и займам составляет от 50 тыс. до 500 тыс. руб.
Согласно закону, на гражданина не должно быть открыто новых исполнительных производств, а старые должны быть завершены без результата для кредиторов.
Желающий объявить о банкротстве должен написать заявление в МФЦ и перечислить свои обязательства перед кредиторами. После этого должник попадает в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.
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