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«Деловая Россия» предложила хранить платежные данные россиян в РФ 

Газета.Ru 56 минут назад
Платежные данные россиян предложили хранить в РФ
Фото: ТАСС
Общественная организация "Деловая Россия" предложила правительству РФ хранить персональные платежные данные россиян на территории России. Об этом, ссылаясь на письмо сопредседателя организации Антона Данилова-Данильяна, сообщает газета "Ведомости".
По данным газеты, в письме предлагается обязать операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры и банковских платежных агентов хранить данные россиян в РФ, включая данные трансграничных транзакциях.
Автор письма утверждает, что около 30% платежей по российским картам в интернете относятся к зарубежным компаниям, таких как Apple, Google, Microsoft, Amazon.

"Очевидно, что часть платежных данных является персональными данными, а именно ФИО покупателя, его адрес и другие точные сведения о покупателе", — написал Данилов-Данильян.

По его мнению, отсутствие локализации персональных данных россиян препятствует эффективной борьбе с терроризмом и экстремизмом.
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Комментарии
Личный счет , Компании , Microsoft , Правительство РФ , Apple , Деловая Россия , Google , Ведомости
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