Платежные данные россиян предложили хранить в РФ

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По данным газеты, в письме предлагается обязать операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры и банковских платежных агентов хранить данные россиян в РФ, включая данные трансграничных транзакциях.

Google, Автор письма утверждает, что около 30% платежей по российским картам в интернете относятся к зарубежным компаниям, таких как Apple Microsoft , Amazon.

"Очевидно, что часть платежных данных является персональными данными, а именно ФИО покупателя, его адрес и другие точные сведения о покупателе", — написал Данилов-Данильян.

По его мнению, отсутствие локализации персональных данных россиян препятствует эффективной борьбе с терроризмом и экстремизмом.