Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.20
$
74.14
88.55
88.47
Прогноз
07.09 – 14.09
$
72.60
86.30
Индексы и котировки Brent
45.75
–0.04 Золото
1985.61
–0.12 РТС
1265.62
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
01.09
1.1990
+0.0120
17.08
1.1870
28.08
20.08
06.08

«Властям России хочется, чтобы у всех были долги» 

Артём Кульша 25 минут назад
«Властям России хочется, чтобы у всех были долги»
Фото: Reuters
Перед властями России стоит вопрос — списывать долги предприятий или нет. Об этом бизнесмен Андрей Бунич рассказал «Свободной прессе».
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», экспертный центр при уполномоченном при президенте России по защите прав предпринимателей провел опрос среди владельцев 1035 компаний из 85 регионов. Согласно его результатам, финансовые показатели 46% фирм ухудшились, 26% оценивают свое положение как кризис или катастрофу, 40% не смогут в конце года выполнить отложенные обязательства перед государством (заплатить долги по кредитам и налогам).

«Еще весной я предупреждал, что государство встанет перед необходимостью списать (эти обязательства. — Прим. ред.)», — напомнил вчера Бунич.

По его мнению, в настоящее время государство встало перед этой необходимостью и должно пойти на этот шаг, потому что хоть и не получит деньги, но и не получит головную боль от того, что множество предприятий обанкротятся. При этом бизнесмен допустил, что власти пойдут по другому пути — вновь отложат срок выплаты платежей.

«Всем этим налоговикам очень не хочется просто разрешить не платить. Им хочется, чтобы у всех были долги, потому что так удобнее управлять бизнесменами. Над ними будет постоянно висеть дамоклов меч — хотим обанкротим, хотим нет», — добавил Бунич.

Видео дня. Собянин продлил действие антикризисных мер поддержки киосков "Печать"
Комментарии
Личный счет , Экономика , Федеральная налоговая служба
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Популярному способу обналички решили положить конец
Популярному способу обналички решили положить конец
Владельцам сбережений в рублях дали совет
Владельцам сбережений в рублях дали совет
Москвичи начали делиться квартирами
Москвичи начали делиться квартирами
В России поменялись правила проверки счетчиков
В России поменялись правила проверки счетчиков
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне массово лишились работы
00:44
Россияне массово лишились работы
Экономика
Над рублем нависла тройная угроза
02:54
Над рублем нависла тройная угроза
Рынки Личный счет
Спасибо коронавирусу: Россия вошла в топ-5 экономик мира
00:17
Спасибо коронавирусу: Россия вошла в топ-5 экономик мира
Экономика
России предрекли мощнейший удар
00:14
России предрекли мощнейший удар
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение