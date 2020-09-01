«Властям России хочется, чтобы у всех были долги» 

Перед властями России стоит вопрос — списывать долги предприятий или нет. Об этом бизнесмен Андрей Бунич рассказал «Свободной прессе».

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», экспертный центр при уполномоченном при президенте России по защите прав предпринимателей провел опрос среди владельцев 1035 компаний из 85 регионов. Согласно его результатам, финансовые показатели 46% фирм ухудшились, 26% оценивают свое положение как кризис или катастрофу, 40% не смогут в конце года выполнить отложенные обязательства перед государством (заплатить долги по кредитам и налогам).

«Еще весной я предупреждал, что государство встанет перед необходимостью списать (эти обязательства. — Прим. ред.)», — напомнил вчера Бунич.

По его мнению, в настоящее время государство встало перед этой необходимостью и должно пойти на этот шаг, потому что хоть и не получит деньги, но и не получит головную боль от того, что множество предприятий обанкротятся. При этом бизнесмен допустил, что власти пойдут по другому пути — вновь отложат срок выплаты платежей.