По карте «Мир» можно ездить в метро и на МЦК со скидкой

Держатели карт "Мир" до конца года смогут ездить со скидкой в столичном метро и на МЦК. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Скидка уже действует, но при бесконтактной оплате картой "Мир" или сервисом MirPay. "Пластик" или смартфон нужно приложить к турникету. В этом случае проезд будет дешевле на десять рублей.

Уточняется, что сразу после оплаты с карты спишется полная стоимость поездки, но через несколько минут на счет вернутся десять рублей. Акция продлится до конца текущего года.