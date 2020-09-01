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Держатели карт «Мир» смогут ездить в метро и на МЦК со скидкой до конца года 

Российская Газета и ещё 5 1 час назад
По карте «Мир» можно ездить в метро и на МЦК со скидкой
Фото: РИА Новости
Держатели карт "Мир" до конца года смогут ездить со скидкой в столичном метро и на МЦК. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта.
Скидка уже действует, но при бесконтактной оплате картой "Мир" или сервисом MirPay. "Пластик" или смартфон нужно приложить к турникету. В этом случае проезд будет дешевле на десять рублей.
Уточняется, что сразу после оплаты с карты спишется полная стоимость поездки, но через несколько минут на счет вернутся десять рублей. Акция продлится до конца текущего года.
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