Без суда и следствия: закон о банкротстве вступил в силу

Поправки в российский закон «О банкротстве» вступают в силу с 1 сентября — они позволят должникам самостоятельно объявлять себя банкротами во внесудебном порядке. Это поможет физлицам и ИП проходить процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего.

С 1 сентября в России вступают в силу поправки в закон «О банкротстве» — теперь должники смогут освобождаться от непосильных обязательств во внесудебном порядке, если сумма задолженности составляет не менее 50 тыс. рублей и не превышает 500 тыс. рублей без учета штрафов, пени, процентов за просрочку платежа и прочих имущественных или финансовых санкций.

У физлиц и индивидуальных предпринимателей появилась возможность пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего — достаточно подать соответствующее заявление через МФЦ. Сумму задолженности и список всех известных заявителю кредиторов нужно предоставить самостоятельно. Если все условия соблюдены, сведения внесут в Единый федеральный реестр в течение трех рабочих дней.

При этом на момент подачи заявления в отношении заявителя должно быть окончено исполнительное производство с возвращением исполнительного документа взыскателю. Это значит, что у потенциального банкрота не должно быть имущества, которое можно взыскать.

Кроме того, в отношении гражданина не должно быть возбуждено другое исполнительное производство.

В период всей процедуры заявитель не сможет брать займы, кредиты, выдавать поручительства, совершать иные обеспечительные сделки. Внесудебное банкротство будет длиться шесть месяцев, в течение которых также будет действовать мораторий на удовлетворение требований кредиторов, отмеченных в заявлении должника, и мораторий об уплате обязательных платежей.

Кроме того, прекращается начисление неустоек и иных финансовых санкций; имущественные взыскания (кроме алиментов) также будут приостановлены.

По завершению процедуры заявителя освободят от дальнейшего выполнения требований кредиторов, указанных в заявлении о признании его банкротом, а эта задолженность признается безнадежной.

В прошлом месяце стало известно, что за первое полугодие 2020 года российские суды признали банкротами 42,7 тыс. граждан (в том числе индивидуальных предпринимателей) — по данным единого реестра «Федресурс», это на 47,2% больше показателя аналогичного периода 2019 года.

Рост числа обанкротившихся граждан во втором квартале по сравнению с первым замедлился — такая динамика обусловлена тем, что в период ограничений с 19 марта по 11 мая суды редко рассматривали банкротные дела компаний и меньше, чем обычно, в отношении граждан, объяснял руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин . Он прогнозирует, что во втором полугодии мы увидим рост показателя, когда суды рассмотрят все дела, что не смогли ранее в режиме ограничений. По его данным, уже в июне число личных банкротств выросло до 11,5 тыс., что в два раза превышает показатель аналогичного периода 2019 года.

При этом число юридических банкротств уменьшилось —показатель сдержал мораторий на банкротства пострадавших от коронавируса компаний. Однако эксперты уверены, что ближайшее время, когда ограничения истекут, начнется волна заявлений о несостоятельности компаний.

«Оба тренда [рост личных банкротств и сокращение юридических] отмечались в течение последних лет, но таких значительных колебаний мы не видели уже давно, хоть и это объяснимо в свете эпидемии. Сейчас статистика отражает резкое снижение деловой активности (отсюда снижение числа корпоративных банкротств) и многочисленные сокращения персонала вкупе с общим падением доходов населения (это объясняет количество персональных банкротств)», — комментировал руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Дмитрий Константинов.

При этом снижение количества личных банкротств пока что не ожидается:

«Пока нет предпосылок для снижения числа таких банкротств. Более вероятен рост несостоятельных граждан», — говорил исполнительный директор юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко.

При этом эксперт отмечал, что не стоит оценивать увеличение числа личных банкротств как однозначно негативное явление. По его словам, это, скорее наоборот, говорит об оздоровлении экономики за счет списания невозвратных долгов и более активном участии граждан и их кредиторов в определении судьбы их долгов.