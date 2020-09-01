Вклады перестали быть выгодными. Как инвестировать?

Банковские вклады перестали приносить доход, поскольку его почти полностью съедает инфляция. Вместо них популярность приобретают другие финансовые инструменты, которые одновременно просты и выгодны: облигации, ПИФы, структурные и биржевые ноты. Несмотря на сложные названия, разобраться в них легко может любой, кто решил заботиться о финансовом благополучии семьи. Как инвестировать просто и безопасно – в материале «ФедералПресс».

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Инвестиции стали привлекательнее

Ставки по банковским вкладам упали вслед за ключевой ставкой Центробанка . За год ставка рефинансирования снизилась на 3 % и сейчас составляет 4,25 %. По данным портала banki.ru, самые выгодные банковские депозиты ограничиваются ставкой в 4–5 % годовых. При этом такой доход практически полностью съедается инфляцией.

В марте 2020 года упали все биржевые индексы, произошел прецедент с отрицательной стоимостью нефтяных бумаг. В то время на бирже можно было купить практически все бумаги вдвое-втрое дешевле, чем в феврале этого же года. Россияне это заметили и решили воспользоваться ситуацией.

Разговаривая с курьерами «Тинькофф-инвестиций» в марте, «ФедералПресс» выяснил, что заявок на открытие брокерского счета в том месяце было в разы больше, чем обычно: ежедневно курьер доставлял 5–8 карт, тогда как обычно 1–2. За март торговые обороты одного из крупнейших российских брокеров «БКС Премьер» выросли в пять раз в сравнении с мартом 2019 года. Месячный торговый оборот компании составил 1,9 трлн рублей.

Инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин рассказал «ФедералПресс», что ставки по вкладам в евро по факту стали отрицательными, в долларах – околонулевыми. По российским еврооблигациям доходность может составить 3–4 % годовых в валюте. Что делать нам, физическим лицам, кто захотел вложить свои деньги и начать инвестировать, – в этом тексте дадим несколько советов.

Как начать инвестировать?

Это довольно просто. Для начала нужно найти брокера. Это официально зарегистрированная Центробанком компания, которая представляет инвестора на бирже, проще говоря – посредник. Инвестор пополняет счет у брокера и на имеющиеся средства может покупать ценные бумаги. Брокер в свою очередь автоматически исполняет необходимые сделки, следит за счетом клиента и составляет отчетность.

При выборе брокера стоит прежде всего убедиться, что у него есть лицензия ЦБ. Проанализировать его тарифы, историю и проверить его в рейтинге Московской биржи . Брокеры также часто предоставляют собственную аналитику, которая поможет инвестировать выгоднее.

Куда инвестировать?

В качестве выгодной альтернативы банковским вкладам можно рассмотреть облигации. Это долговые ценные бумаги – покупатель по сути дает в долг государству или компании сумму, а те возвращают ее через определенный период, добавляя свой процент за пользование деньгами. Ставки по облигациям существенно выше ставок по вкладам. У облигаций федерального займа (ОФЗ) доход составляет примерно 6–7 % годовых.

Компании чаще всего предлагают ставку значительно выше – до 13–16 % годовых. Повышенная доходность объясняется увеличенным риском гипотетического банкротства. Все же частная компания, пусть и крупная, с большей вероятностью обанкротится, чем сама Российская Федерация. Однако на деле риск того, что крупная компания, работающая не первый десяток лет, не сможет платить по своим обязательствам, невелик. Но перед покупкой все же стоит проверить финансовую устойчивость предприятия.

Если говорить о начинающих инвесторах, желающих вкладываться в валюту, то здесь очень хорошо подойдут валютные ПИФы, считает Александр Бахтин. ПИФ – паевый инвестиционный фонд, который создан из средств множества вкладчиков. Управляющие ПИФами вкладывают средства в акции, облигации, валюту и другие инструменты. В любой момент времени вы можете вывести средства без потери процентов, заплатив управляющей компании ПИФа комиссию. По словам представителя БКС, сейчас наблюдается повышенный интерес к этому инструменту.

«Допустим, если говорить о ПИФах, основанных на валютных облигациях надежных эмитентов на развивающихся рынках, то доходность здесь может составить 7–10 % годовых в долларах», – отметил эксперт.

Советы начинающим инвесторам

Финансисты всегда рекомендуют иметь финансовую подушку – запас средств на случай потери работы и других неприятностей. Оптимальной считается подушка в размере 3–6 месячных доходов. Когда такая подушка есть, свободные деньги можно инвестировать без риска для экономической стабильности семьи.

Чтобы минимизировать риски, профессиональные инвесторы диверсифицируют портфель – держат разные активы в разных валютах. При колебаниях одной валюты к другой общая сумма средств остается прежней. Если основные траты человека осуществляются в рублях, традиционно рекомендуется держать в этой валюте порядка 50 % накоплений.

Брокеры предлагают готовые решения по диверсификации, рекомендуя структурные продукты с полной защитой капитала. С их помощью можно начать инвестировать в акции без какого-либо риска уйти в минус. По ряду таких продуктов предусмотрен и гарантированный доход.