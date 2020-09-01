Россияне нашли новый способ приумножения денег 

Граждане России начинают осваивать фондовый рынок в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом председатель правления кооператива «Обновление» Михаил Дорофеев сообщил «Свободной прессе».

Согласно данным Центрального банка (ЦБ) России, как сообщал «Рамблер», по итогам апреля динамика прироста средств населения в российских банках оказалась нулевой, по итогам мая составила -1%, по итогам июня — 1,9%, по итогам июля — 0,3%.

Сегодня Дорофеев высказал мнение, что прирост банковских депозитов может замедлиться в последующие месяцы по причине снижения процентных ставок из-за снижения Центробанком ключевой ставки до исторического минимума (4,25% годовых).

По его словам, для многих россиян нынешняя средняя максимальная ставкам по вкладам (4,52% годовых в топ-10 банков в середине августа, исторический минимум) не является достаточной компенсацией, чтобы хранить деньги в банке.