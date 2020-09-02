Названы условия для выхода на пенсию в 50 лет

Пенсионном фонде напомнили, что многодетные женщины могут выйти на заслуженный отдых досрочно. Об условиях рассказали в ведомстве.

В ПФР отметили, что женщины с тремя детьми могут выйти на пенсию в 57 лет. Мамы четырех детей могут выйти на пенсию в 56 лет, а пятерых детей — в 50 лет.

Добавим, что сейчас идет постепенное повышение пенсионного возраста. Начиная с 2028 года женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65 лет.

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, в Росси пенсионерам предложили выплатить по 75 тысяч рублей, как единовременное пособие. Экономист объяснил, что с 2022 года пенсии россиян практически расти не будут.