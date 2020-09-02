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ПФР назвал условия для выхода на пенсию в 50 лет 

РИА «ФедералПресс» и ещё 2 2 часа назад
Названы условия для выхода на пенсию в 50 лет
Фото: depositphotos.com
В Пенсионном фонде напомнили, что многодетные женщины могут выйти на заслуженный отдых досрочно. Об условиях рассказали в ведомстве.
В ПФР отметили, что женщины с тремя детьми могут выйти на пенсию в 57 лет. Мамы четырех детей могут выйти на пенсию в 56 лет, а пятерых детей — в 50 лет.
Добавим, что сейчас идет постепенное повышение пенсионного возраста. Начиная с 2028 года женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65 лет.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, в Росси пенсионерам предложили выплатить по 75 тысяч рублей, как единовременное пособие. Экономист объяснил, что с 2022 года пенсии россиян практически расти не будут.
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Личный счет , Маленькая пенсия , Пенсионный фонд РФ , ФедералПресс
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