Россиян лишат коллективного майнинга 

Центробанк России не поддержал инициативу Ассоциации разработчиков и пользователей технологии блокчейн (РАКИБ) по запуску проекта коллективного майнинга криптовалют — «Национальный майнинговый пул» (НМП), сообщает РБК

Комитет ЦБ по развитию финансового рынка признал проект нецелесообразным в связи с высокими рисками отмывания доходов, полученных преступным путем, а также несоответствием сервиса формируемой государственной политике в сфере регулирования криптовалют.

В РАКИБ сочли отказ немотивированным и направили главе Центробанка Эльвире Набиуллиной письмо, в котором говорится, что все риски были проверены во время пилотирования проекта в регулярной «песочнице», сервис полностью исключает возможность совершения сомнительных операций и может быть реализован в существующем правовом поле РФ.

«РАКИБ постоянно пытается найти общий язык с Центральным Банком России, чтобы те же майнеры, которые есть в стране, платили налоги в России, а не куда-то в другое место. Эти налоги будут идти на пользу государству, они будут приносить даже больше, чем продажа оружия», — считает исполнительный директор РАКИБ Александр Бражников.

По расчетам Ассоциации, экономический эффект от реализации проекта превысит 2 млрд долларов за первый год, при этом государственного финансирования не потребуется.

Как сообщал «Рамблер», в ноябре 2019 года РАКИБ направила проект «Национальный майнинговый пул» (НМП) в регуляторную «песочницу» — разработанный ЦБ особый режим, позволяющий частным разработчикам финансовых продуктов и услуг проводить эксперименты по их внедрению в правовое поле. В случае одобрения проекта НМП майнеры могли бы легально продавать добытую криптовалюту в России и платить налоги.