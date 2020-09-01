Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.45
$
73.85
88.00
88.19
Прогноз
07.09 – 14.09
$
75.15
88.89
Индексы и котировки Brent
45.78
+0.09 Золото
1969.80
–0.03 РТС
1258.60
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
01.09
1.1911
+0.0041
17.08
1.1870
28.08
20.08
06.08

Россиян лишат коллективного майнинга 

Вероника Полынина 2 часа назад
Россиян лишат коллективного майнинга
Фото: РИА Новости
Центробанк России не поддержал инициативу Ассоциации разработчиков и пользователей технологии блокчейн (РАКИБ) по запуску проекта коллективного майнинга криптовалют — «Национальный майнинговый пул» (НМП), сообщает РБК.
Комитет ЦБ по развитию финансового рынка признал проект нецелесообразным в связи с высокими рисками отмывания доходов, полученных преступным путем, а также несоответствием сервиса формируемой государственной политике в сфере регулирования криптовалют.
В РАКИБ сочли отказ немотивированным и направили главе Центробанка Эльвире Набиуллиной письмо, в котором говорится, что все риски были проверены во время пилотирования проекта в регулярной «песочнице», сервис полностью исключает возможность совершения сомнительных операций и может быть реализован в существующем правовом поле РФ.

«РАКИБ постоянно пытается найти общий язык с Центральным Банком России, чтобы те же майнеры, которые есть в стране, платили налоги в России, а не куда-то в другое место. Эти налоги будут идти на пользу государству, они будут приносить даже больше, чем продажа оружия», — считает исполнительный директор РАКИБ Александр Бражников.

По расчетам Ассоциации, экономический эффект от реализации проекта превысит 2 млрд долларов за первый год, при этом государственного финансирования не потребуется.
Как сообщал «Рамблер», в ноябре 2019 года РАКИБ направила проект «Национальный майнинговый пул» (НМП) в регуляторную «песочницу» — разработанный ЦБ особый режим, позволяющий частным разработчикам финансовых продуктов и услуг проводить эксперименты по их внедрению в правовое поле. В случае одобрения проекта НМП майнеры могли бы легально продавать добытую криптовалюту в России и платить налоги.
Видео дня. В России снизили ставку по образовательным кредитам
Комментарии 1
Личный счет , Эльвира Набиуллина , Александр Бражников , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России поменялись правила проверки счетчиков
В России поменялись правила проверки счетчиков
Чем закончится для США отказ Германии от доллара
Чем закончится для США отказ Германии от доллара
«Газпром» объяснил выплату ста миллиардов Польше
«Газпром» объяснил выплату ста миллиардов Польше
В сентябре изменят порядок начисления пенсии
В сентябре изменят порядок начисления пенсии
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне массово лишились работы
00:44
Россияне массово лишились работы
Экономика
Девальвация рубля испугала россиян
01:57
Девальвация рубля испугала россиян
Экономика Личный счет
Резкая девальвация: чем опасен обвал рубля
03:22
Резкая девальвация: чем опасен обвал рубля
Рынки
Кто виноват? ПФР заплатил миллионы покойникам
04:53
Кто виноват? ПФР заплатил миллионы покойникам
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение