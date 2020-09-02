В России пенсионерам предложили выплатить по 75 тысяч

Российским пенсионерам предложили выплатить единовременное пособие в 75 тысяч рублей. Об инициативе рассказал кандидат экономических наук, руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев

По его словам, в ближайшие годы пенсии в России практически перестанут расти. Такой вывод можно эксперт сделал из плана правительства до 2030 года. В нем говорится, что после 2022 года пенсии россиян сверх инфляции расти почти не будут. К примеру, в 2022 году прибавка составит всего 0,6%, это примерно 75 рублей, так как средняя пенсия составляет 14 980 рублей.

Эксперт призвал выплатить каждому пенсионеру по 75 тысяч рублей в виде единовременной выплаты. Учитывая, что в стране проживает около 45 млн пожилых людей, то на выплату потребуется до 600 млрд рублей, пишет Primpress.