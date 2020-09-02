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В России пенсионерам предложили выплатить по 75 тысяч рублей 

РИА «ФедералПресс» и ещё 1 2 часа назад
В России пенсионерам предложили выплатить по 75 тысяч
Фото: ТАСС
Российским пенсионерам предложили выплатить единовременное пособие в 75 тысяч рублей. Об инициативе рассказал кандидат экономических наук, руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
По его словам, в ближайшие годы пенсии в России практически перестанут расти. Такой вывод можно эксперт сделал из плана правительства до 2030 года. В нем говорится, что после 2022 года пенсии россиян сверх инфляции расти почти не будут. К примеру, в 2022 году прибавка составит всего 0,6%, это примерно 75 рублей, так как средняя пенсия составляет 14 980 рублей.
Эксперт призвал выплатить каждому пенсионеру по 75 тысяч рублей в виде единовременной выплаты. Учитывая, что в стране проживает около 45 млн пожилых людей, то на выплату потребуется до 600 млрд рублей, пишет Primpress.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, Росстат опубликовал данные, что пенсии россиян за год увеличились на 5,8%. В ведомстве также рассказали, как выплату будут расти в ближайшие годы.
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Комментарии
Личный счет , Маленькая пенсия , Александр Разуваев , Росстат , ФедералПресс
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