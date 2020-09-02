Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.55
$
73.85
88.00
87.99
Прогноз
07.09 – 14.09
$
75.15
88.89
Индексы и котировки Brent
45.99
–0.04 Золото
1965.34
+0.04 РТС
1258.60
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
02.09
1.1906
–0.0026
18.08
1.1931
30.08
21.08
07.08

Эксперт рассказал о причинах блокировки счета в банке 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
Названы причины блокировки счета в банке
Фото: РИА Новости
В современной практике есть несколько вариантов, которые ведут к блокировке банковского счета. Чаще всего это происходит по судебным и налоговым причинам или из соображений безопасности, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры Банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.

"К примеру, счет может быть заблокирован из-за подозрительных операций, когда система или принятый протокол действий "автоматически" определяет операции или группу операций как потенциально опасные. В этом случае клиент может сам удаленно (через call-центр) или посетив офис, подтвердить операции и их "безопасность", а банк, в свою очередь, снимет блокировку", — объясняет эксперт.

В случае обнаружения операций, которые нарушают федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", банк требует разъяснений и подтверждений операций уже на основании документов, договоров, а не на "чистом слове", отмечает Ферапонтов.
Видео дня. В России снизили ставку по образовательным кредитам
Последние новости
Названа причина смерти Бориса Клюева Названа причина смерти Бориса Клюева "Никогда не видел перед собой чудовища". Депардье рассказал о Путине "Никогда не видел перед собой чудовища". Депардье рассказал о Путине "Я жила в испуге": Ляйсан Утяшева рассказала о насилии "Я жила в испуге": Ляйсан Утяшева рассказала о насилии
Комментарии
Личный счет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России поменялись правила проверки счетчиков
В России поменялись правила проверки счетчиков
Чем закончится для США отказ Германии от доллара
Чем закончится для США отказ Германии от доллара
«Газпром» объяснил выплату ста миллиардов Польше
«Газпром» объяснил выплату ста миллиардов Польше
В сентябре изменят порядок начисления пенсии
В сентябре изменят порядок начисления пенсии
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне массово лишились работы
00:44
Россияне массово лишились работы
Экономика
Россиянам рассказали, когда покупать доллар
03:22
Россиянам рассказали, когда покупать доллар
Личный счет Рынки
Девальвация рубля испугала россиян
01:57
Девальвация рубля испугала россиян
Экономика Личный счет
Резкая девальвация: чем опасен обвал рубля
03:22
Резкая девальвация: чем опасен обвал рубля
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть