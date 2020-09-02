Названы причины блокировки счета в банке

В современной практике есть несколько вариантов, которые ведут к блокировке банковского счета. Чаще всего это происходит по судебным и налоговым причинам или из соображений безопасности, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры Банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.

"К примеру, счет может быть заблокирован из-за подозрительных операций, когда система или принятый протокол действий "автоматически" определяет операции или группу операций как потенциально опасные. В этом случае клиент может сам удаленно (через call-центр) или посетив офис, подтвердить операции и их "безопасность", а банк, в свою очередь, снимет блокировку", — объясняет эксперт.

В случае обнаружения операций, которые нарушают федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", банк требует разъяснений и подтверждений операций уже на основании документов, договоров, а не на "чистом слове", отмечает Ферапонтов.