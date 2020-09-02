Категорию россиян могут освободить от главного налога 

Налог на имущество физических лиц следует отменить для многодетных семей. С таким предложением, как сообщает RT, выступила общественная деятельница Ирина Волынец.

Волынец, как сообщал «Рамблер», — член Общественной палаты (ОП) России, председательница Национального родительского комитета (НРК). Некоторое время назад она направила обращение на имя премьер-министра России Михаила Мишустина.

В нем общественница назвала существующую льготу на уплату имущественного налога для многодетных семей (налогом не облагается площадь 10 квадратных метров для комнаты, 20 квадратных метров — для квартиры, 50 квадратных метров — для частного дома) недостаточной, потому что даже такой размер налога может быть существенным для многих семей.

В данной связи Волынец предложила отменить налог на имущество физических лиц для многодетных семей до совершеннолетия младшего ребенка. По ее мнению, это может поспособствовать увеличению числа многодетных семей в России.