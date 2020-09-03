В России отменят транспортный налог

«Главная несправедливость транспортного налога состоит в том, что он исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его эксплуатации и других характеристик. В результате данный налог платят одинаково те, кто за рулём автомобиля ежедневно и те, кто использует его лишь изредка», — отмечается в документе.