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Впервые с 2006 года: как пандемия разорила россиян 

Павел Тиунов 1 час назад
В первом полугодии жители России стали тратить в среднем меньше на 11,5 тысячи рублей, сообщают «Известия». По словам экспертов, это самый высокий показатель сокращения расходов с 2006 года.
Исследование провели эксперты консалтинговой компании FinExpertiza. Они отметили, что последние 13 лет уровень расходов россиян с января по июль традиционно рос, однако ситуация изменилась с наступлением 2020 года.
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Самыми бережливыми оказались москвичи. У них уровень трат в среднем снизился на 41 тысячу рублей. На втором месте оказались жители Якутии: она стали потратили на 28, 7 тысячи рублей меньше, чем в прошлом году. Тройку лидеров замыкают жители Севастополя с показателем в 26 тысяч сэкономленных рублей. В пятерке также оказались жители Ямао-Ненцкого автономного округа и краснодарцы, которые потратили на 19,1 тысячи и 18,9 тысячи рублей меньше соответственно.
Отмечается что в первом полугодии в связи с ограничительными мерами, вызванными угрозой распространения коронавирусной инфекции, россияне отложили приобретение одежды, турпутевок, и походы в рестораны. При этом большинство заявили, что сэкономленные деньги были отложены «на черный день».
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Личный счет , Видео , газета "Известия"
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