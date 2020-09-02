Пандемия разорила россиян

В первом полугодии жители России стали тратить в среднем меньше на 11,5 тысячи рублей, сообщают «Известия». По словам экспертов, это самый высокий показатель сокращения расходов с 2006 года.

Исследование провели эксперты консалтинговой компании FinExpertiza. Они отметили, что последние 13 лет уровень расходов россиян с января по июль традиционно рос, однако ситуация изменилась с наступлением 2020 года.

Самыми бережливыми оказались москвичи. У них уровень трат в среднем снизился на 41 тысячу рублей. На втором месте оказались жители Якутии: она стали потратили на 28, 7 тысячи рублей меньше, чем в прошлом году. Тройку лидеров замыкают жители Севастополя с показателем в 26 тысяч сэкономленных рублей. В пятерке также оказались жители Ямао-Ненцкого автономного округа и краснодарцы, которые потратили на 19,1 тысячи и 18,9 тысячи рублей меньше соответственно.

Отмечается что в первом полугодии в связи с ограничительными мерами, вызванными угрозой распространения коронавирусной инфекции, россияне отложили приобретение одежды, турпутевок, и походы в рестораны. При этом большинство заявили, что сэкономленные деньги были отложены «на черный день».