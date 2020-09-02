Лишат всех благ: коммунальщики готовят сюрприз россиянам 

Коммунальные компании возобновят отключение коммунальных услуг должникам в 2021 году. Об этом сообщает «Царьград».

21 сентября, как сообщал «Рамблер», вступит в силу решение суда о выселении семьи из Благовещенска из квартиры, в которой она жила по договору социального найма. Причина выселения — неуплата долга в размере 543 тысячи рублей ресурсоснабжающей организации за водоснабжение, водоотведение и тепло и пеней на сумму долга в размере 449 тысяч рублей.

«Если жилплощадь приватизирована, то выселять людей не имеют права. Но у коммунальщиков есть другие инструменты воздействия на должников. Например, за неуплату могут лишить благ цивилизации — отключить электроэнергию, поставить заглушку на канализацию, отрубить горячее или холодное водоснабжение», — сообщает «Царьград».