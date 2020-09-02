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Лишат всех благ: коммунальщики готовят сюрприз россиянам 

Артём Кульша 1 час назад
Лишат всех благ: коммунальщики готовят сюрприз россиянам
Фото: РИА Новости
Коммунальные компании возобновят отключение коммунальных услуг должникам в 2021 году. Об этом сообщает «Царьград».
21 сентября, как сообщал «Рамблер», вступит в силу решение суда о выселении семьи из Благовещенска из квартиры, в которой она жила по договору социального найма. Причина выселения — неуплата долга в размере 543 тысячи рублей ресурсоснабжающей организации за водоснабжение, водоотведение и тепло и пеней на сумму долга в размере 449 тысяч рублей.

«Если жилплощадь приватизирована, то выселять людей не имеют права. Но у коммунальщиков есть другие инструменты воздействия на должников. Например, за неуплату могут лишить благ цивилизации — отключить электроэнергию, поставить заглушку на канализацию, отрубить горячее или холодное водоснабжение», — сообщает «Царьград».

Ранее правительство России по причине пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 запретило отключать коммунальные услуги за долги и начислять пени за неуплату. 31 декабря 2020 года срок действия моратория истечет.
Видео дня. Ресторанный бизнес выходит из кризиса
Комментарии
Личный счет , Правительство РФ , Царьград ТВ
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