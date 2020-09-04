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Помогающим борьбе с COVID пообещали новые выплаты 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 19 1 час назад
Работающим с COVID пообещали новые выплаты
Фото: РИА Новости
Работники, помогающие бороться с коронавирусом в России, в том числе военнослужащие, получат новые стимулирующие выплаты, сообщает пресс-служба кабмина.
Согласно сообщению, соответствующее постановление в рамках поручения президента подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Сотрудники организаций, подведомственных федеральным органам власти, военнослужащие и ряд других специалистов, которые помогают больным коронавирусом или задействованы в борьбе с распространением новой инфекции, будут получать стимулирующие выплаты за особые условия труда», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что речь идет об организациях, находящихся в ведении Минздрава, Минобрнауки, Минобороны, Минтруда, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН. Сотрудники таких учреждений наравне с врачами больниц и поликлиник задействованы в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Многие из них напрямую имеют дело с больными, именно поэтому было принято решение поддержать их специальными выплатами.

«По распоряжению, которое также подписал Михаил Мишустин, из резервного фонда правительства для этого будет выделено более 5 млрд рублей. Размер выплат составит от 20% до 100% от среднемесячного дохода и будет зависеть от должности специалиста», — добавляется в сообщении.

Напомним, в конце августа вице-премьер Татьяна Голикова попросила президента России Владимира Путина продлить на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, которые ведут борьбу с коронавирусом.
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