На чем россияне сэкономили в пандемию

Потребительские расходы населения показали крупнейшее сокращение за почти 15 лет. В первом полугодии 2020 года россияне в среднем потратили на 11,5 тыс. меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Рекордсменами в абсолютном значении выступили москвичи, сэкономившие в среднем по 41 тыс. рублей. Эксперты связывают такую тенденцию не только с падением доходов, но и с желанием отложить деньги на черный день.

За первое полугодие, отметившееся пандемией и связанными с ней ограничениями, россияне сократили потребительские расходы в среднем на 10%, или 11,5 тыc. рублей, подсчитали в службе международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Номинальные потребительские расходы населения сократились год к году так сильно впервые как минимум за 14 лет, отмечают аналитики.

Самое существенное падение в абсолютных значениях зафиксировали в Москве — жители столицы потратили в среднем на 41 тыс. рублей меньше, чем обычно. В процентном соотношении наиболее значительное снижение потребительских расходов отмечают в Севастополе (на 19,3% с учетом инфляции), Якутии (на 18,5%) и Дагестане (на 17,3%).

В десяти регионах России номинальные расходы выросли, однако с учетом роста цен реальные расходы в этих регионах относительно прошлогодних первых шести месяцев все равно снизились, подсчитали в FinExpertiza.

Президент консалтинговой сети Елена Трубникова выделяет три основных причины сокращения расходов: падение доходов населения, объективное снижение повседневных трат в режиме самоизоляции, а также желание россиян создать финансовую подушку как адаптивная реакция на коронакризис.

По данным президента FinExpertiza, общая сумма неизрасходованных населением средств за полгода выросла в 4,6 раза год к году и на сбережения россияне направили 7,6% своих доходов против 1,6% годом ранее.

По данным Росстата, общий объем денежных расходов населения в I полугодии 2020-го сократился в номинальном выражении относительно такого же периода прошлого года на 6,4% (в I полугодии 2019-го по сравнению с I полугодием 2018-го объем расходов увеличился в номинальном выражении на 7,6%), отмечает ведущий научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Елена Гришина . Специалист поясняет, что это обусловлено снижением реальных располагаемых денежных доходов населения: их падение в I полугодии 2020 года составило 3,7%. Эксперт также говорит о том, что сокращение потребительской активности и переход населения к стратегии сбережения наблюдались и в кризисные 2015-2016 гг., что, в свою очередь, приводит к сокращению оборота розничной торговли.

Если говорить об объеме розничной торговли, по итогам января-июля он сократился на 5,8% к аналогичному периоду 2019 года. В принципе, ситуация потихоньку выравнивается, считает старший научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни и соцзащиты ИНСАП РАНХиГС Александра Бурдяк. Она напоминает, что в 2016 году оборот розничной торговли сократился на 5,2% к январю-июлю 2015 г., то есть падение было похожим по масштабу, и постепенно оно было преодолено.

«Но что касается потребления услуг, падение по итогам января-июля очень значительное, на 20% по стране в целом, на 30% по Москве. Здесь процесс восстановления идет и в ближайшем будущем будет идти очень вязко, потому что кризис ударил не столько по спросу на услуги, сколько по малым и средним предприятиям, предоставляющим услуги», — отмечает Александра Бурдяк.

По ее мнению, основная проблема кроется в снижении доходов населения и повышении неопределенности в этой сфере. Значительного роста финансовых накоплений (подушек безопасности) в этой связи научные сотрудники РАНХиГС не ожидают, так как значительная часть расходов семей идет на базовое потребление, на покупку самого необходимого, на питание, одежду, школьные принадлежности в начале учебного года.

Непосредственно в двузначном процентном снижении расходов нет ничего удивительного: даже при большом желании не было возможности потратить деньги в местах, где они тратились раньше — индустрия развлечений, туризм, общепиты на некоторое время перестали работать, обращает внимание эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Однако даже со снятием режима самоизоляции и большинства сопутствующих ограничений россияне не спешили тратить деньги. Летом 2020 года больше всего сократились расходы на путешествия, развлечения, фитнес, обувь и книги, подсчитали для «Газеты.Ru» в ИТ-компании «Эвотор». По их данным, фитнес-индустрия потеряла за лето до половины прошлогодней выручки, спрос на годовые абонементы в фитнес-клубах падает из-за опасений «второй волны» пандемии. При закрытых границах россияне экономили на путешествиях — выручка турагентств за лето снизилась на 44% по сравнению с прошлым годом.

На развлечениях россияне тоже вынуждены экономить, поскольку проведение массовых мероприятий в некоторых регионах все лето было запрещено или ограничено, в результате чего выручка билетных касс в июне-августе упала на 46%. Не пользовались прежним спросом сервисы аренды автомобилей, отчасти из-за продления «удаленки» во многих компаниях: за июнь-август выручка таких сервисов уменьшилась на 23%.

В непродовольственной торговле упали доходы магазинов обуви ― на 22% к прошлому году. Также сократились обороты книжных магазинов ― на 19% по сравнению с летом 2019 года, зафиксировали аналитики «Эвотора».

Изменение ситуации в потребительском поведении может последовать только по мере восстановления экономики, которая, по последним оценкам Минэкономразвития , вернется к докризисным уровням лишь к осени 2021 года, отмечает председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев . Расходы будут постепенно восстанавливаться параллельно с тем, как будут приходить в себя экономика в целом и отрасли, которые сейчас до сих пор работают в крайне сжатом формате, прогнозирует Алексей Кричевский. Речь идет о туризме, авиавперевозках, некоторых направлениях индустрии развлечений.

При этом эксперт считает, что действительно экономнее стало не более 20% людей.