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Рубль падает. Есть ли смысл сейчас покупать доллары? 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Рубль падает. Есть ли смысл сейчас покупать доллары?
Фото: РИА Новости
Иностранная валюта дорожает, и некоторые эксперты ждут от нее осенью новых рекордов.
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Ослабнет ли рубль еще больше? И произойдет ли это стремительно или плавно? Об этом «Собеседник» спросил экс-министра экономики Андрея Нечаева.

— Первая причина нынешнего ослабления рубля — снижение нефтегазовых доходов бюджета. Цены на газ в Европе резко упали — примерно на 100 долларов за тысячу кубометров, а цена на нефть хоть и не падает, но особо и не растет, — объясняет экономист. — Поскольку российский бюджет испытывает большие трудности с учетом антикризисных дополнительных трат, то ЦБ и Минфин перестали бороться за укрепление рубля — и это второй фактор. Обе причины сохраняют свое негативное воздействие на российскую валюту, но, вероятно, все пойдет без драматических рывков. Продолжится ползучая девальвация (обесценивание рубля).

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Продолжающаяся девальвация, безусловно, подхлестнет инфляцию, говорит эксперт.

— Доля импортных товаров остается у нас довольно высокой, особенно по некоторым товарным группам. А из-за подавления конкурентной среды отечественные производители не столько занимают нишу подорожавших импортных товаров, сколько просто сами поднимают цены вслед за импортными аналогами, — замечает Нечаев. — Но, с другой стороны, этому будет противостоять уже 6-летнее падение реальных доходов населения. Низкая платежеспособность не даст ценам особенно разогнаться.

Покупку долларов сейчас для сбережений экс-министр оценивает с осторожностью.

— Поздно покупать, — говорит он. — Если вы живете в мире рублей, то нет большого смысла гоняться за курсом. В банках по вкладам в евро сейчас практически нулевые ставки, по долларовым — 0,5% годовых, по рублевым депозитам дают 4,5%. Поэтому, чтобы заработать, нужно применить простое правило: если вы верите, что доллар подорожает хотя бы на 5% (+3,5 рубля), то для вас такая покупка будет выгодна. В противном случае стоит оставаться в рублях.

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Личный счет , Цена на нефть , Андрей Нечаев , Сергей Хестанов , Минфин , Центральный банк России , ИД "Собеседник"
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