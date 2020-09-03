Рубль падает. Есть ли смысл сейчас покупать доллары? 

— Первая причина нынешнего ослабления рубля — снижение нефтегазовых доходов бюджета. Цены на газ в Европе резко упали — примерно на 100 долларов за тысячу кубометров, а цена на нефть хоть и не падает, но особо и не растет, — объясняет экономист. — Поскольку российский бюджет испытывает большие трудности с учетом антикризисных дополнительных трат, то ЦБ и Минфин перестали бороться за укрепление рубля — и это второй фактор. Обе причины сохраняют свое негативное воздействие на российскую валюту, но, вероятно, все пойдет без драматических рывков. Продолжится ползучая девальвация (обесценивание рубля).
— Доля импортных товаров остается у нас довольно высокой, особенно по некоторым товарным группам. А из-за подавления конкурентной среды отечественные производители не столько занимают нишу подорожавших импортных товаров, сколько просто сами поднимают цены вслед за импортными аналогами, — замечает Нечаев. — Но, с другой стороны, этому будет противостоять уже 6-летнее падение реальных доходов населения. Низкая платежеспособность не даст ценам особенно разогнаться.
— Поздно покупать, — говорит он. — Если вы живете в мире рублей, то нет большого смысла гоняться за курсом. В банках по вкладам в евро сейчас практически нулевые ставки, по долларовым — 0,5% годовых, по рублевым депозитам дают 4,5%. Поэтому, чтобы заработать, нужно применить простое правило: если вы верите, что доллар подорожает хотя бы на 5% (+3,5 рубля), то для вас такая покупка будет выгодна. В противном случае стоит оставаться в рублях.