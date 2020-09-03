Рубль падает. Есть ли смысл сейчас покупать доллары? 

— Поздно покупать, — говорит он. — Если вы живете в мире рублей, то нет большого смысла гоняться за курсом. В банках по вкладам в евро сейчас практически нулевые ставки, по долларовым — 0,5% годовых, по рублевым депозитам дают 4,5%. Поэтому, чтобы заработать, нужно применить простое правило: если вы верите, что доллар подорожает хотя бы на 5% (+3,5 рубля), то для вас такая покупка будет выгодна. В противном случае стоит оставаться в рублях.