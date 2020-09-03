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В России могут заблокировать оборот криптовалют 

Банки.ру и ещё 1 1 час назад
В России хотят заблокировать оборот криптовалют
Фото: РИА Новости
Физлицам и индивидуальным предпринимателям могут запретить совершать любые операции с виртуальными деньгами за исключением трех ситуаций: наследования, получения активов в рамках процедуры банкротства и исполнительного производства. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на поправки к федеральному закону о цифровых финансовых активах (ЦФА), предложенные Минфином. Он направил предложения в письмах ведомствам. За незаконный оборот цифровых денег, а также сделки с ними и использование в качестве оплаты за товары и услуги в России предлагается ввести административную и уголовную ответственность. Для граждан это до 100 тыс. рублей штрафа и семи лет лишения свободы, для юрлиц — до 1 млн рублей штрафа.
Также майнеры не смогут получать вознаграждение в биткоинах и эфирах, если будут приняты эти поправки. Предложения Минфина запрещают получение оплаты за майнинг в криптовалюте. Сами операции по производству виртуальных денег разрешены, но они лишаются финансовой ценности, поскольку оплата обычно начисляется именно в биткоинах и эфирах.
Эта формулировка ничего хорошего для майнеров не сулит, поскольку непонятно, как им получать вознаграждение, отметил гендиректор Moscow Digital School Дмитрий Захаров. Возможно, специалисты попробуют придумать какие-то интересные правовые конструкции, но все они будут сопряжены с существенными рисками привлечения к административной и уголовной ответственности, предупредил он. Документ, представленный Минфином, требует большой доработки, отметили опрошенные юристы. Пока трудно сказать, как будут применяться юридические нормы, позволяющие использовать в России оборудование для майнинга, но запрещающие получать плату цифровой валютой. По словам юристов, такая мера невыгодна нашей стране, поскольку может привести к тому, что соответствующие доходы будут скрываться, а это приведет к налоговым потерям.
Предложенный Минфином пакет можно охарактеризовать как крайне жесткий и, по сути, устанавливающий тотальный запрет на оборот криптовалюты на территории России, пояснили юристы. По их мнению, с учетом предлагаемой административной и уголовной ответственности это будет серьезным ударом по российской криптосфере. Если сделки с виртуальными валютами будут в России запрещены, как того требует законопроект, продать биткоины и эфиры в счет долга неплательщика будет невозможно — их никто не сможет купить, отметил замминистра юстиции Денис Новак.
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Комментарии 4
Личный счет , Дмитрий Захаров , Денис Новак , Минфин , газета "Известия"
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