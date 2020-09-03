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Минфин не намерен вводить новые налоги с продаж подержанных вещей в Интернете
Парламентская газета
и
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