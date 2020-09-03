Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.50
$
75.60
89.25
89.30
Прогноз
07.09 – 14.09
$
73.00
87.60
Индексы и котировки Brent
43.95
–0.20 Золото
1934.07
–0.10 РТС
1234.82
–3.11
Динамика валют
EUR / USD
03.09
1.1823
–0.0016
19.08
1.1839
31.08
23.08
09.08

Правительство не поддержало предложение ЛДПР об отмене транспортного налога 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Кабмин высказался об отмене транспортного налога
Фото: ТАСС
Правительство не поддерживает законопроект об отмене транспортного налога, внесенный в четверг в Госдуму группой депутатов от ЛДПР, это может привести к выпадению доходов регионов. Об этом говорится в официальном отзыве кабмина, размещенном в думской электронной базе.
В правительстве напомнили, что, согласно положениям Налогового кодекса, транспортный налог относится к региональным налогам и устанавливается законами субъектов РФ.

"В соответствии с Бюджетным кодексом транспортный налог наряду с акцизами на нефтепродукты является одним из источников формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации", — указано в отзыве.

"Реализация изменений, предлагаемых законопроектом, приведет к возникновению выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации — источников формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации", — убеждены в кабмине.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, его реализация приведет к выпадающим доходам региональных бюджетов на сумму не менее 160 млрд рублей в год, а компенсировать их предлагается за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Однако авторы не указали конкретные источники для финансирования таких трансфертов. Правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает.
Видео дня. Мишустин заявил о сбалансированном выполнении бюджета в пандемию COVID-19
ТАСС: последние новости
Законопроект ЛДПР об отмене транспортного налога в России внесли в Госдуму Законопроект ЛДПР об отмене транспортного налога в России внесли в Госдуму Российские школьники экономили на цветах к 1 сентября Российские школьники экономили на цветах к 1 сентября Объем просроченных долгов по кредиткам впервые с 2018 года приблизился к 150 млрд руб. Объем просроченных долгов по кредиткам впервые с 2018 года приблизился к 150 млрд руб.
Комментарии
Личный счет , Госдума , ЛДПР , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России поменялись правила проверки счетчиков
В России поменялись правила проверки счетчиков
«Газпром» объяснил выплату ста миллиардов Польше
«Газпром» объяснил выплату ста миллиардов Польше
Лишат всех благ: коммунальщики готовят сюрприз россиянам
Лишат всех благ: коммунальщики готовят сюрприз россиянам
Россияне бросились менять сотовых операторов
Россияне бросились менять сотовых операторов
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
01:12
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
Экономика
Кто из пенсионеров обеднеет в следующем году
00:15
Кто из пенсионеров обеднеет в следующем году
Личный счет
Россияне массово лишились работы
00:44
Россияне массово лишились работы
Экономика
Глобальная нефтяная держава оказалась на мели
00:21
Глобальная нефтяная держава оказалась на мели
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение