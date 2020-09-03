Россияне перестали брать в долг до зарплаты 

Согласно подсчетам Центробанка , объемы выдачи микрокредитов за первые шесть месяцев 2020 года упали до уровня двухлетней давности, сообщает газета «Ведомости». Это произошло на фоне пандемии и введения ограничительных мер для борьбы с ней.

На фоне экономического спада с рынка ушли свыше полутора сотен микрофинансовых организаций, причем большинство (67 процентов), подчеркивают в ЦБ, были исключены из реестра по собственной инициативе.

В конце июля стало известно, что после того как начались выплаты дополнительных пособий для семей с детьми в размере 10 тысяч рублей, россияне начали активно гасить долги по микрокредитам за счет этих средств. Пики возвратов совпали с датами зачисления выплат на счета должников.

В целом за полгода потребительские расходы россиян сократились в среднем на 11,5 тысячи рублей. Сильнее всего в последнее время стали экономить в Москве, Якутии и Ямало-Ненецком автономном округе. Кроме того, по подсчетам FinExpertiza, лидерами среди субъектов страны, показавших прирост доходов населения, стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Алтай.