Реакция одна: заплатите! Как банки общаются с пострадавшим от пандемии малым бизнесом? 

Компании из пострадавших от пандемии секторов попали в тяжелое положение. Компания Александра Лютова «Простые системы и решения» занимается пунктами выдачи интернет-заказов. Это только так кажется, что подобный бизнес во время пандемии вырос. Выросли те, кто доставляет заказы до дома, а до пункта выдачи нужно дойти, что во время самоизоляции стало затруднительным.

А тут еще и контрагенты перестали платить — у кого-то возникли сложности, у кого-то не получилось провести платежи на удаленке, а у кого-то бухгалтер ушел в отпуск. У компании резко упали обороты, и она не смогла обслуживать овердрафт в три с небольшим миллиона рублей. Возникла просрочка. Большую часть задолженности, правда, погасили. Но удивила позиция банка, кстати, одного из самых крупных в стране. Никаких каникул, отсрочки или рефинансирования. Реакция одна: заплатите! Ситуацию комментирует Александр Лютов.

«Например, партнеры нам обещают уже три месяца перевести денежные средства, и мы, конечно, погасим это все. Просто очень странная позиция банка, потому что они периодически звонят и спрашивают: когда вы будете погашать? Ну нет у нас денежных средств. Если они держатся за клиентов, если нормальный клиент, то почему нельзя предложить рефинансирование? Я готов даже под 20% взять кредит, но банк в этом отказал».

Сейчас глава ЦБ Эльвира Набиуллина посоветовала банкам: не затягивайте с оценкой качества кредитного портфеля. Если кредиты невозвратные, то просто признайтесь в этом. Если перевести на простой язык, то посыл таков: будьте честными сами с собой и спишите «плохие» кредиты. Иначе у нас снова появятся банковские колоссы на глиняных ногах, которые не смогут удержать бремя «плохих» долгов, и государству придется их снова спасать.

Набиуллина привела в пример Японию, где финансовый «пузырь» привел к так называемому потерянному десятилетию. Правда, честность — палка о двух концах, говорит начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий . Если банки начнут резко списывать «плохие» долги, то сами начнут лопаться.

Максим Осадчий начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования «Просто у банков не хватит капитала, и они начнут лопаться, как обычные тухлые консервные банки. Разумность честной стратегии зависит от того, как будет дальше развиваться кризис. Совершенно непонятно, будет ли быстрым завершение кризиса или мы пойдем на вторую волну кризиса. Честность — это, конечно, хорошо, но многие банки могут лишиться капитала и просто лопнуть».

Недавно РБК сообщило о рекордном приросте просрочки по корпоративным кредитам в банковском секторе. Локомотивом стал Сбербанк , а по поводу причины роста в банке пояснили, что дело в одном плохом заемщике. Сейчас издание выяснило, что это «Евроцемент» Филарета Гальчева . По данным прошлого года, долг компании составил около 100 млрд рублей. И основной кредитор — Сбербанк.

При этом компания сама сообщала, что в первом полугодии, то есть во время пандемии, почти на 70% нарастила поставки цемента. Видимо, причина в старых долгах, которые брали в валюте еще до 2014 года, предполагает директор группы корпоративных рейтингов агентства «АКРА» Максим Худалов . В качестве выхода видит такой: продавать часть компании.

Максим Худалов директор группы корпоративных рейтингов агентства «АКРА» «Решение, наверное, только одно: реализация части активов другим собственником за счет продажи. Попытка не снижать долговую нагрузку, а вот этот наросший ком долгов необходимо будет реструктуризировать, пролонгировать в будущее».

В апреле «Евроцемент» вошел в список системно значимых компаний. Понятно, что он из разряда too big to fail — слишком большой, чтобы обанкротиться. Но как быть с множеством компаний из пострадавших секторов экономики, которые совсем не big? После окончания кредитных каникул и моратория на банкротства им вполне себе светит тот самый fail.

Возможно, именно в отношении таких предприятий и стоит последовать совету Эльвиры Набиуллиной. Или хотя бы просто пойти навстречу и вместе решить, что делать с долгами, которые компании не по своей воле не могут обслуживать. Но, по крайней мере, на одном примере бизнесмена Александра Лютова видно, что банки смягчаться не хотят. И таких примеров явно немало, притом что у банков общая прибыль по итогам года, по словам главы ЦБ, составит 1 трлн рублей. Меньше, чем в благополучном 2019 году, но тоже неплохо.