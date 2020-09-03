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Россиян захотели лишить 30%-й скидки на оплату пошлин через госуслуги 

Секрет Фирмы 43 минуты назад
Россиян лишат скидки на оплату пошлин через госуслуги
Фото: РИА Новости
Минфин выступил против продления 30%-й скидки на получение госуслуг в электронном виде. Отмена понижающего коэффициента на государственные пошлины ожидается уже с 1 января 2021 года.
Скидку в 30% при оформлении услуг электронно ввели 1 января 2017 года, чтобы стимулировать россиян к использованию единого портала госуслуг. Программа была рассчитана до 1 января 2019 года, но в 2018-м по предложении Минкомсвязи действие этого коэффициента продлили ещё на два года. За это время россияне привыкли, что пользоваться госуслугами не только местами проще, но и дешевле. Однако со скидками скоро придётся распрощаться.
Министерство финансов не поддержало очередной запрос на продление скидки в 30% на оформление всех госуслуг, включая оплату пошлин для автовладельцев. В ведомстве напомнили, что при введении скидки предполагался ограниченный период её действия «до достижения заявленных целей».
Ранее с предложением продлить действие акции до конца 2022 года выступило Минкомсвязи. Проект соответствующих изменений министерство направило в Минфин.
Между тем ежегодно количество заявлений, поданных через госуслуги, неуклонно растёт. В 2019 году россияне совершили через госуслуги 62,4 млн платежей на общую сумму 66,4 млрд рублей (на 35% больше, чем в 2018-м), в том числе оплатили пошлин на 22,7 млрд рублей. Без действующей пока ещё скидки эта сумма могла бы составлять 32,4 млрд рублей.
Впрочем, единого мнения по поводу этого вопроса в правительстве нет. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и автор инициативы о 50%-й скидке при оплате штрафов ГИБДД Вячеслав Лысаков уверен, что послабление нужно сохранить.

«Если люди сами устанавливают приложение, отслеживают собственные проступки и досрочно платят — они заслуживают поощрение», — указал Лысаков.

Эксперты также добавили, что продление действия скидки стало бы хорошей поддержкой в период после пандемии. Окончательное решение о судьбе госпошлин должно озвучить Минкомсвязи.
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Комментарии 1
Личный счет , Вячеслав Лысаков , Минкомсвязи РФ , Конституционный комитет Госдумы , ГИБДД , Минфин
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