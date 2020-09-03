Россиян оставят без биткоинов 

Минфин подготовил поправки, запрещающие россиянам, которые занимаются майнингом, получать вознаграждение в биткоинах и эфирах. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ ведомства.

В соответствии с поправками к закону о цифровых финансовых активах (ЦФА), операции по производству виртуальных денег — майнинг — будут разрешены, но получить за них криптовалюту не удастся. «Известия» отмечают, что в итоге операции лишатся финансовой ценности.

Документ разрешает гражданам и индивидуальным предпринимателям использовать криптовалюту только в нескольких процессах: наследование, получение активов в рамках банкротства или исполнительного производства.

За незаконный оборот криптовалюты граждан предлагают штрафовать на сто тысяч рублей или отправлять в тюрьму на семь лет, для юридических лет предусмотрены штрафы в миллион рублей.

Управляющий партнер юридической компании «ЕК&П» Ефим Казанцев назвал такие меры «крайне жесткими» и устанавливающими «тотальный запрет» на оборот криптовалюты.

Как сообщал «Рамблер», в конце июля в России приняли закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте. Документ запретил использование криптовалюты для оплаты товаров, работы и услуг.