Росиянам предрекли падение доходов

Главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач считает, что реальные располагаемые доходы граждан России снизятся по итогам текущего года не менее чем на 4%, сообщает РИА "Новости".

"По нашей оценке, это четыре с лишним процента падения реальных доходов. Надо отдать должное, если бы не поддержка, антикризисные меры, было бы порядка 6%", — сказал Клепач.

Он отметил, что реальные доходы россиян непрерывно стагнируют с 2013 года, и если ситуация не поменяется, то "к 2024 году будем где-то на уровне 2013 года, а то и ниже".

По данным Росстата, во втором квартале 2020 года реальные доходы жителей РФ сократились на 8%, после роста более чем на 1% в первом.