Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.20
$
75.30
89.00
89.15
Прогноз
07.09 – 14.09
$
73.18
85.25
Индексы и котировки Brent
44.08
+0.11 Золото
1935.33
+0.24 РТС
1234.82
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
03.09
1.1854
+0.0015
19.08
1.1839
31.08
23.08
09.08

ВЭБ: Реальные доходы россиян упадут на более чем 4% в 2020 году 

Газета.Ru 3 часа назад
Росиянам предрекли падение доходов
Фото: РИА Новости
Главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач считает, что реальные располагаемые доходы граждан России снизятся по итогам текущего года не менее чем на 4%, сообщает РИА "Новости".

"По нашей оценке, это четыре с лишним процента падения реальных доходов. Надо отдать должное, если бы не поддержка, антикризисные меры, было бы порядка 6%", — сказал Клепач.

Он отметил, что реальные доходы россиян непрерывно стагнируют с 2013 года, и если ситуация не поменяется, то "к 2024 году будем где-то на уровне 2013 года, а то и ниже".
По данным Росстата, во втором квартале 2020 года реальные доходы жителей РФ сократились на 8%, после роста более чем на 1% в первом.
Видео дня. Мишустин заявил о сбалансированном выполнении бюджета в пандемию COVID-19
Газета.Ru: последние новости
Россияне стали активнее менять сотовых операторов Россияне стали активнее менять сотовых операторов Внесудебной процедурой банкротства займутся МФЦ Внесудебной процедурой банкротства займутся МФЦ Минфин предложил упростить получение налоговых вычетов Минфин предложил упростить получение налоговых вычетов
Личный счет , Андрей Клепач , ВЭБ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне бросились менять сотовых операторов
Россияне бросились менять сотовых операторов
В России поменялись правила проверки счетчиков
В России поменялись правила проверки счетчиков
Хранящим доллары россиянам дали совет
Хранящим доллары россиянам дали совет
Лишат всех благ: коммунальщики готовят сюрприз россиянам
Лишат всех благ: коммунальщики готовят сюрприз россиянам
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
01:12
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
Экономика
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
02:15
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
Экономика
«Расчленение» Центробанка: что будет после ухода Набиуллиной
00:21
«Расчленение» Центробанка: что будет после ухода Набиуллиной
Экономика
Германия сделала срочное заявление по «Северному потоку — 2»
00:14
Германия сделала срочное заявление по «Северному потоку — 2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение