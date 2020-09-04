Школьная форма в России подорожала

В России снова подорожала школьная форма: в период с 1 по 29 августа стоимость выросла на 22 процента. Как сообщает газета «Известия», в среднем одежда ребенка теперь обходится в 2080 рублей, тогда как годом ранее стоимость была на уровне 1705 рублей.

При этом, полный комплект (например, для девочек часто нужны по две юбки. сарафан и блузки — прим. "Ленты.ру") обходится в среднем в 6,3 тысячи рублей, а в некоторых регионах страны цена доходит до 10 тысяч рублей. Согласно данным «Платформы ОФД», столько на одежду потратили порядка 18 процентов россиян. Большинство — из Магаданской области, Ненецкого АО, ЯНАО, Камчатского края и ХМАО.

Большинство (59 процентов) участников опроса заявили, что были свободны в выборе формы. Однако 18 процентов граждан признались, что сталкивались с ситуацией, когда школьная администрация навязывала им конкретных производителей. При этом, схема, при которой школа действует в интересах конкретной марки, давно известна. Председатель Всероссийского общества защиты прав граждан в сфере образования Виктор Панин считает, что нужно наказать нескольких таких коммерсантов, чтобы другие побоялись повторять их опыт.

«Родители могут спокойно обращаться в прокуратуру», — сказал он.

Исследование проводилось с середины и до конца августа во всех регионах страны.

Что касается сборов ребенка в школу, то это в среднем обходится россиянам в 3180 рублей. При этом стоимость комплекта для удаленной учебы стоит гораздо дороже, утверждают аналитики. Его среднюю стоимость оценили в 20 тысяч рублей, так как помимо базового набора вещей в него входят ноутбук и компьютерное кресло.