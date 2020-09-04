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Плюс-минус 200 рублей: что не так с прожиточным минимумом 

Газета.Ru и ещё 14 2 часа назад
Что не так с прожиточным минимумом в России
Фото: Reuters
Прожиточный минимум в регионах в следующем году не должен быть меньше, чем ранее установленный, считают в правительстве. Будет скорректирован и механизм расчета прожиточного минимума. Но заметного улучшения жизни россиянам ждать не стоит, предупреждают эксперты.
Власти могут ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах. Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники, близкие к правительству.
Прожиточный минимум в новом году не должен быть ниже того, который уже действует.
Сейчас показатель прожиточного минимума (ПМ) рассчитывается для каждого региона отдельно раз в квартал на основании минимальной потребительской корзины. Она, напомним, состоит из продуктов питания, а также непродовольственных товаров и услуг. Прожиточный минимум — это стоимость такой потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы. ПМ может повышаться или понижаться в зависимости от уровня цен на товары и услуги.
Общероссийский ПМ определяется правительством. Также ежеквартально.
Сейчас, в третьем квартале прожиточный минимум составляет 12 392 рубля для трудоспособного населения.
На совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой, как стало известно изданию, обсуждалась идея внести запрет на снижение регионального прожиточного минимума, даже если потребительская корзина в текущем квартале подешевеет. Такое снижение цен нередко бывает в летние и осенние месяцы на фоне снижения стоимости сезонной продукции, в первую очередь овощей и фруктов.
Эту инициативу об определении неснижаемой величины ПМ планируется оформить законодательно. То есть, запрет будет действовать в тех случаях, когда ставка нового минимума окажется меньше, чем установленная в предыдущем периоде.
Снижение прожиточного минимума в настоящее время случается довольно часто. Во втором квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года ПМ трудоспособного населения сократился в ряде российских регионов. Например, в Ямало-Ненецком автономном округе с 17 707 до 17 511 рублей, а в Севастополе — с 12 381 до 12 164 рублей. Снижение прожиточного минимума, по данным Росстата, фиксировали в Свердловской и Смоленской областях.

Только раз в пять лет

Кроме того, кабмин готовится скорректировать саму методику расчета прожиточного минимума. Как предполагается, его величина в целом по России будет определяться на основе базового набора продуктов. А для расчета регионального минимума будет установлен специальный коэффициент, основанный на соотношении величины федерального ПМ (в размере 42,5%) и медианного дохода в каждом отдельном регионе. Пересмотр механизма установления величины прожиточного минимума будет происходить раз в пять лет.
Ранее методика определения ПМ неоднократно подвергалась критике экспертами. В Минтруде пояснили, что прорабатываются разные подходы к установлению прожиточного минимума, в том числе на основе международного опыта. В январе 2020 года президент Владимир Путин заявил о необходимости пересмотреть структуру потребительской корзины, увеличить в ней долю овощей, фруктов, рыбы, мяса.
Кроме того Путин выступил с поправкой в Конституцию о том, что минимальный размер оплаты труда в России не может быть меньше величины прожиточного минимума. Это необходимо для гарантирования исполнения социальных обязательств перед гражданами со стороны государства. В итоге эта норма закреплена в Основном законе. Теперь величина прожиточного минимума трудоспособного населения максимально приближена к МРОТ и размеру социальных выплат.

Радость в размере 200 рублей

Эксперты оценивают это нововведение положительно. Оно позволит не снижать размер пособий для социально незащищенных граждан, стипендий, минимальный размер пенсии по старости в случае, если потребительская корзина потеряет в цене, отмечает старший аналитик группы региональных рейтингов АКРА Максим Паршин.
Маловероятно, впрочем, что запрет на сокращение прожиточного минимума, а значит, и МРОТ, значительно повысит качество жизни россиян, возражает руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Колебания потребкорзины обычно не превышают двухсот рублей.
А по мнению директора группы рейтингов органов власти агентства НКР Андрея Пискунова, неснижаемый ПМ увеличит долговую нагрузку на региональные бюджеты.
В первом полугодии 47 регионов уже имеют дефицит бюджета. Размер дефицита достиг 213 млрд рублей. По сообщению Минфина, регионам дадут в ближайшее время 100 млрд рублей на покрытие дефицита бюджета к ранее выделенным 200 млрд руб.
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Личный счет , Статьи , Татьяна Голикова , Максим Паршин , Георгий Остапкович , Владимир Путин , Минтруд , ВШЭ , Минфин , газета "Известия"
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