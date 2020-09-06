До 1 октября: россиян предупредили о новых выплатах 

Россияне, имеющие детей, родившихся в период с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2020, могут рассчитывать на существенную денежную выплату от государства, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Пенсионный фонд.

Родители, которые подпадают под эти критерии, ещё не получавшие выплат по 5 тысяч рублей в апреле, мае и июне, смогут сделать это до 1 октября текущего года. Ведомство торопит россиян: те, кто хочет получить деньги, должен успеть до этого срока.

Таким образом, граждане, которые ранее ещё не обращались за выплатами на детей в возрасте до трёх лет, могут получить в течение месяца целых 15 тысяч рублей, что станет для них хорошим подспорьем для улучшения своего финансового положения.