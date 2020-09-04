Россияне пополнили заначки на триллионы

В первом, коронавирусном, полугодии россияне сумели серьезно ужать свои расходы. Но сэкономленные деньги не отнесли в банки, а сложили под матрас. По оценкам аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, за полгода россияне пополнили свои заначки в общей сложности на 2,15 трлн руб., пишут "Ведомости".

Аналитики компании считают, что экономить россияне начали не только в результате снижения повседневных трат из-за закрытых кафе и развлекательных центров, но и откладывая средства на черный день. Если в первом полугодии 2019 г. среднестатистический россиянин ежемесячно тратил на товары и услуги около 26 900 руб., то в январе — июле этого года расходы в среднем снизились на 1930 руб. в месяц. С поправкой на инфляцию траты уменьшились на 10,1%.

В результате на руках у населения оказались суммы, оцениваемые в триллионы рублей.

"Россияне направили на сбережения 7,6% своих доходов против 1,6% годом ранее, причем большую часть этих денег люди предпочли хранить в наличных деньгах, а не на банковских вкладах", — считает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Однако далеко не все эксперты согласились с тем, что сэкономленные деньги осели в кубышках.

"Если раньше интерес консервативных инвесторов к небанковским инвестиционным продуктам сдерживали достаточно высокие ставки по банковским вкладам, то этот год может стать переломным с точки зрения переориентации потоков сбережений с банковских депозитов в сторону инструментов инвестирования", — убежден управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.