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В Госдуме разработали новый способ поддержки семей 

Мария Иванова 26 минут назад
В Госдуме разработали новый способ поддержки семей
Фото: ТАСС
Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил увеличить налоговый вычет на детей практически в три раза. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на письмо депутата главе Минфина Антону Силуанову.
Россияне с детьми имеют право ежемесячно получать стандартный налоговый вычет по НДФЛ на детей. Для этого необходимо написать на имя работодателя заявление в произвольной форме.
Работодатель должен предоставлять налоговый вычет за каждый месяц налогового периода, в течение которого действует трудовой договор. Вычет можно оформить и напрямую через налоговую, заполнив декларацию 3-НДФЛ за определенный период и подав заявление.
Как сообщал «Рамблер», размер вычета зависит от количества детей: по 1400 рублей — на первого и второго ребенка: по три тысячи — на третьего и каждого последующего ребенка, 12 тысяч — на ребенка с инвалидностью. Если в семье несколько детей, вычеты по ним суммируются.
В результате, если в семье один ребенок, родителю вернется 13 процентов от 1400 рублей, если детей двое — то 13 процентов от 2800 рублей и так далее. Вычет можно получать до тех пор, пока общая сумма дохода, облагаемая НДФЛ, не достигнет 350 тысяч рублей.
Федоров предложил увеличить детские вычеты с 1400 до двух тысяч рублей, когда речь идет о первом и втором ребенке, и до четырех тысяч рублей — на третьего и каждого последующего ребенка. Планку совокупного дохода, подходящего для вычета, он предложил увеличить с 350 до 600 тысяч рублей.
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Комментарии
Личный счет , Евгений Федоров , Госдума
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