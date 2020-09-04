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Россияне получат новые выплаты из-за коронавируса 

Артём Кульша 2 часа назад
Россияне получат новые выплаты из-за коронавируса
Фото: РИА Новости
Работники, борющиеся с коронавирусной инфекцией COVID-19, получат новые стимулирующие выплаты. Об этом сказано на сайте правительства России.
29 августа премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках поручения президента России Владимира Путина подписал постановление об установлении в 2020 году выплаты стимулирующего характера за особые условия труда, дополнительную нагрузку и сложность выполняемых задач специалистам, которые помогают больным коронавирусной инфекцией или задействованы в борьбе с распространением болезни.
В частности, выплаты получат медицинские работники, военнослужащие-контрактники, служащие войск национальной гвардии, сотрудники органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, организаций, учреждений, воинских частей, органов управления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова.
На осуществление выплат федеральным органам исполнительной власти и МГУ были выделены бюджетные ассигнования в размере более пяти миллиардов рублей из резервного фонда правительства.
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Комментарии 2
Личный счет , Михаил Мишустин , Владимир Путин , МГУ , МВД
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