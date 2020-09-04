Россияне получат новые выплаты из-за коронавируса 

Все новости на карте

Работники, борющиеся с коронавирусной инфекцией COVID-19, получат новые стимулирующие выплаты. Об этом сказано на сайте правительства России.

29 августа премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках поручения президента России Владимира Путина подписал постановление об установлении в 2020 году выплаты стимулирующего характера за особые условия труда, дополнительную нагрузку и сложность выполняемых задач специалистам, которые помогают больным коронавирусной инфекцией или задействованы в борьбе с распространением болезни.

На осуществление выплат федеральным органам исполнительной власти и МГУ были выделены бюджетные ассигнования в размере более пяти миллиардов рублей из резервного фонда правительства.