SberIndex.ru и портал «Рамблер» узнали, сколько россияне тратят на цветы учителям, и что с ними происходит потом 

Спрос на цветы в День знаний вырос в 4,4 раза по сравнению со средними значениями лета 2020 г., а пик покупок пришелся на 31 августа, выяснили аналитики портала SberIndex.ru . Начало учебного года — третий в списке праздников, когда россияне массово скупают букеты. А по данным опроса на портале «Рамблер» для СберИндекса, лишь 2% респондентов готовы заплатить за цветы учителю более трех тысяч рублей.

Объем трат на школьные букеты в этом году только на 0,6% выше, чем в 2019 году. 31 августа россияне купили в 4,4 раза больше цветов, чем в среднем в течение лета, а 1 сентября — в 2,3 раза. Для сравнения: 14 Февраля 2020 года спрос подскочил почти в 7,5 раза, 8 Марта — в 18,6 раза.

В прошлом году первый учебный день был 2 сентября. Поэтому пиковое значение аналитики зафиксировали 1 сентября (воскресенье), оно было в 4,3 раза выше, чем в среднем летом 2019 года.

Средний чек на букеты в День знаний оказался ниже на 12%, чем в обычные дни, а в прошлом году — на 14%. В рублевом выражении такой чек на 1 сентября составил 798 рублей, а накануне, 31 августа, — 883 рубля. Соответственно, в 2019 г. накануне учебного года букет обходился в среднем в 795 рублей, а в День знаний — в 754 рубля.

Среди регионов в лидерах по среднему чеку Камчатский край (1383 рублей), Магаданская область (1369 рублей) и Москва (1343 рублей). Самые низкие средние чеки — в Псковской (526 рублей), Курганской (518 рублей) и Кировской (508 рублей) областях.

Опрос портала «Рамблер» для СберИндекса показал, что для 38% опрошенных главное — доступная цена букета, 32% считают, что лучший вариант — это классика, то есть гладиолусы и астры. Для 14% самый беспроигрышный школьный букет — розы, 5% выбирают модные композиции из пионов, эустомы, гортензий и т. п. 11% полагают, что не надо изобретать велосипед и лучше просто обратиться к флористу.

Что касается стоимости букета, то выбор участников опроса практически совпадает с данными средних чеков: 38% готовы заплатить за цветы для учителя до 500 рублей, еще 34% — до 1000 рублей. 11% опрошенных тратят на букет от 1000 до 3000 рублей и лишь 2% — более трех тысяч. 15% респондентов вообще отправляют ребенка в школу без цветов.

Любопытна дальнейшая судьба букетов учителю. И хотя подавляющее большинство опрошенных (86%) сообщили, что у них в школе дети просто дарят цветы классной руководительнице, есть и альтернативные традиции. Так, 11% респондентов приобретают для педагога один букет от класса, а остальные деньги тратят на какое-либо доброе дело. А в школах у 3% участников опроса 2 сентября учитель передает свои цветы ученикам, и они все вместе возлагают их у Вечного огня или памятника героям Великой Отечественной войны.