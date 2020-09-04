Россияне бросились забирать вклады из банков 

Граждане России забирают деньги из банков, потому что доходность депозитов упала до нуля, а эксперты пугают адскими муками. Об этом экономист Денис Ракша заявил «Царьграду».

В августе, как сообщал «Рамблер», Центральный банк (ЦБ) России представил статистику, согласно которой по итогам апреля динамика прироста средств населения в российских банках оказалась нулевой, по итогам мая составила -1%, по итогам июня — 1,9%, по итогам июля — 0,3%.

Сегодня Ракша объяснил это падением ставок по депозитам в результате снижения Центробанком ключевой ставки до исторического минимума в 4,25% годовых. В настоящее время доходность депозитов фактически нулевая, поэтому граждане вкладывают деньги в другие финансовые инструменты или обналичивают.