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Россияне бросились забирать вклады из банков 

Павел Тиунов 1 час назад
Россияне бросились забирать вклады из банков
Фото: РИА Новости
Граждане России забирают деньги из банков, потому что доходность депозитов упала до нуля, а эксперты пугают адскими муками. Об этом экономист Денис Ракша заявил «Царьграду».
В августе, как сообщал «Рамблер», Центральный банк (ЦБ) России представил статистику, согласно которой по итогам апреля динамика прироста средств населения в российских банках оказалась нулевой, по итогам мая составила -1%, по итогам июня — 1,9%, по итогам июля — 0,3%.
Сегодня Ракша объяснил это падением ставок по депозитам в результате снижения Центробанком ключевой ставки до исторического минимума в 4,25% годовых. В настоящее время доходность депозитов фактически нулевая, поэтому граждане вкладывают деньги в другие финансовые инструменты или обналичивают.

«Градус этому процессу добавляют эксперты, которые пугают граждан дефолтом, девальвацией, еще какими-то страшными адскими муками. Граждане нервничают. Самые нервные снимают деньги с депозитов», — добавил экономист.

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Личный счет , Центральный банк России , Царьград ТВ
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