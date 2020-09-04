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В России появится очередная выплата 

Городская справка 077 1 час назад
В России появится очередная выплата
Фото: РИА Новости
Ее сумма составит 12 тыс. рублей
В России вводят новую выплату в размере 12 тыс. руб. Ее будут начислять молодым специалистам, если их профессия относится к категории социально или экономически значимых.
По словам инициаторов нововведения, механизм будет действовать в отношении молодежи до 30 лет — выпускников средних профессиональных или высших учебных заведений. Деньги будут прибавлять прямо к заработной плате. Получать их можно и без стажа работы. Однако попасть на подобную вакансию можно только на конкурсной основе. Прием первых кандидатов уже начался со 2 сентября. Первым регионом, который работает по такой схеме, стал Приморский край.
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