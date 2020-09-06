Российские розничные банки за апрель-июль передали коллекторам долги на 45 млрд рублей. Это на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали аналитики агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

Как сообщил РБК, эксперты проанализировали уступки прав требований по ссудам российских розничных банков (т.е. тех, у которых более 50% активов — кредиты физлицам) и обнаружили массовый рост показателя год к году.

По мнению экспертов, чтобы снизить давление на капитал из-за коронакризиса такие организации начали продавать взыскателям не самые плохие долги. Обычно банки продают коллекторам запущенные ссуды — которые уже не принесут доход. Но эксперты допускают, что организации могли поступиться правилом из-за пандемии.

«Отдельные банки могли продавать кредиты приемлемого качества для снижения нагрузки на капитал», — отметили в НКР.

Ранее в бюро кредитных историй «Эквифакс» рассказали, что в июле 2020 года россияне увеличили объём просроченных долгов до рекордного уровня. Рост случаев просрочки свыше 90 дней наблюдается и в сфере микрозаймов, и в ипотеке, и в автокредитовании. В то же время долги россиян по кредитным картам за лето выросли в 12 раз.

Как подсчитали эксперты, быстрее всего в июле просроченная задолженность росла перед микрофинансовыми организациями. За месяц количество «плохих» долгов выросло на 4,8% и превысило 5 млн займов. В целом же долги россиян перед МФО выросли за месяц на 6,4%, до 58,9 млрд рублей.

Объём просрочек по ипотеке вырос на 3,2%, до 34 400 ссуд. Общая сумма ипотечных долгов выросла на 3,6%, до 92,2 млрд рублей. Эксперты отметили, что объём неплатежей по обслуживанию микрозаймов и ипотек достиг исторического максимума.