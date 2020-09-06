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Банки начали массово продавать долги россиян коллекторам 

Секрет Фирмы и ещё 1 6 сентября 2020
Российские розничные банки за апрель-июль передали коллекторам долги на 45 млрд рублей. Это на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали аналитики агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
Как сообщил РБК, эксперты проанализировали уступки прав требований по ссудам российских розничных банков (т.е. тех, у которых более 50% активов — кредиты физлицам) и обнаружили массовый рост показателя год к году.
По мнению экспертов, чтобы снизить давление на капитал из-за коронакризиса такие организации начали продавать взыскателям не самые плохие долги. Обычно банки продают коллекторам запущенные ссуды — которые уже не принесут доход. Но эксперты допускают, что организации могли поступиться правилом из-за пандемии.

«Отдельные банки могли продавать кредиты приемлемого качества для снижения нагрузки на капитал», — отметили в НКР.

Ранее в бюро кредитных историй «Эквифакс» рассказали, что в июле 2020 года россияне увеличили объём просроченных долгов до рекордного уровня. Рост случаев просрочки свыше 90 дней наблюдается и в сфере микрозаймов, и в ипотеке, и в автокредитовании. В то же время долги россиян по кредитным картам за лето выросли в 12 раз.
Как подсчитали эксперты, быстрее всего в июле просроченная задолженность росла перед микрофинансовыми организациями. За месяц количество «плохих» долгов выросло на 4,8% и превысило 5 млн займов. В целом же долги россиян перед МФО выросли за месяц на 6,4%, до 58,9 млрд рублей.
Объём просрочек по ипотеке вырос на 3,2%, до 34 400 ссуд. Общая сумма ипотечных долгов выросла на 3,6%, до 92,2 млрд рублей. Эксперты отметили, что объём неплатежей по обслуживанию микрозаймов и ипотек достиг исторического максимума.
Ситуация с ростом просрочек обострилась ещё до коронавируса. С января по март 2020 года россияне задолжали 6,726 трлн рублей, сообщал ранее Центробанк. Столь стремительный всплеск задолженностей в последний раз был в конце 2014 года (до 8,7 трлн рублей), когда курс рубля резко упал.
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Личный счет , Видео , Компании , Центральный банк России
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