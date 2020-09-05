Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.41
$
75.36
89.06
89.28
Прогноз
07.09 – 14.09
$
73.20
87.00
Индексы и котировки Brent
42.35
–0.09 Золото
1934.03
–0.06 РТС
1223.21
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
04.09
1.1839
+0.0041
21.08
1.1797
01.09
24.08
10.08

«Обедневшие» россияне бросились тратить деньги 

Майк Габриелян 1 час назад
«Обедневшие» россияне бросились тратить деньги
Фото: РИА Новости
В России смели с полок дорогие смартфоны, раскупили люксовые иномарки, наблюдается взрывной спрос на недвижимость. Бум дорогого потребления начался после пандемии и выглядит парадоксально на фоне снижения доходов населения. Об этом пишет «КП».
Магазины электроники говорят, что продажи смартфонов премиум-класса выросли. Так, в одной из известных сетей сообщили, что российский рынок флагманских смартфонов в январе-августе 2020 года составил около 1,4 миллионов штук и 100 миллиардов рублей. Россияне потратили на дорогие телефоны на 45% больше по сравнению прошлым годом.
В Москве резко выросли продажи готовых квартир
Похоже обстоят дела с машинами. В дилерских автоцентрах за лето закончились иномарки, на рынках распродают подержанные машины. По данным Ассоциации европейского бизнеса продажи новых автомобилей в июле выросли на 6,8%.
Взрывной спрос наблюдается и на недвижимость. Ажиотаж начался сразу после снятия карантина, в июне-июле. Спрос вызван снижением ипотечной ставки.
Эксперты говорят, что в буме потребления сыграли роль накопления граждан, не потраченные на путевки из-за пандемии, а также ослабевающий рубль. При этом деньги на квартиры, машины и дорогие смартфоны тратит меньшинство. В целом люди стали беднее, доходы населения упали на 8%.
Ранее «Рамблер» сообщал, что, по мнению экспертов, во всем мире богатые становятся богаче, бедные — беднее.
Видео дня. Сфера торговли и услуг в Москве вышла на докризисный уровень
Комментарии 36
Личный счет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России пообещали налоговую катастрофу
России пообещали налоговую катастрофу
Цены на съемное жилье в России выросли
Цены на съемное жилье в России выросли
Россияне бросились скупать доллары и евро
Россияне бросились скупать доллары и евро
Биржи АТР закрылись ростом вслед за рынками США
Биржи АТР закрылись ростом вслед за рынками США
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
01:12
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
Экономика
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
02:15
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение