«Обедневшие» россияне бросились тратить деньги 

В России смели с полок дорогие смартфоны, раскупили люксовые иномарки, наблюдается взрывной спрос на недвижимость. Бум дорогого потребления начался после пандемии и выглядит парадоксально на фоне снижения доходов населения. Об этом пишет «КП».

Магазины электроники говорят, что продажи смартфонов премиум-класса выросли. Так, в одной из известных сетей сообщили, что российский рынок флагманских смартфонов в январе-августе 2020 года составил около 1,4 миллионов штук и 100 миллиардов рублей. Россияне потратили на дорогие телефоны на 45% больше по сравнению прошлым годом.

Похоже обстоят дела с машинами. В дилерских автоцентрах за лето закончились иномарки, на рынках распродают подержанные машины. По данным Ассоциации европейского бизнеса продажи новых автомобилей в июле выросли на 6,8%.

Взрывной спрос наблюдается и на недвижимость. Ажиотаж начался сразу после снятия карантина, в июне-июле. Спрос вызван снижением ипотечной ставки.

Эксперты говорят, что в буме потребления сыграли роль накопления граждан, не потраченные на путевки из-за пандемии, а также ослабевающий рубль. При этом деньги на квартиры, машины и дорогие смартфоны тратит меньшинство. В целом люди стали беднее, доходы населения упали на 8%.