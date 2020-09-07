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Тысячам россиян грозят пени и огромные долги по кредитам 

Ura.Ru и ещё 1 40 минут назад
Тысячам россиян грозят пени и огромные долги
Фото: ТАСС
Многие россияне столкнутся с долгами и штрафами из-за аннулированных заявлений на кредитные каникулы. Дело в том, что 15 тысяч заемщиков в течение 120 дней не подтвердили право на льготу. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

«К 26 августа банки получили свыше 370 тысяч заявлений на предоставление кредитных каникул. В то же время к этому моменту только системно значимые кредитные организации аннулировали около 15 тысяч запросов на общую сумму 6,8 млрд рублей», — передает статистику ЦБ газета «Известия».

В регуляторе пояснили: большинство россиян обращались за каникулами в первой половине апреля, и максимум к августу они должны были направить кредиторам все необходимые документы о снижении доходов, но многие не сделали этого и их запрос аннулировали. В этом случае кредитное обязательство продолжило действовать на условиях, установленных на момент подачи заявления, пояснил юрист Максим Барышев. Он уточнил, что теперь банки вправе сделать перерасчет и потребовать погашения всех платежей сразу, которые полагались со времени подачи заявления.
Также кредитные организации вправе начислить пени, в дальнейшем у таких клиентов может быть испорчена кредитная история. В настоящий момент банки удовлетворили 57,9% запросов, 4% — аннулировали, еще 40% остаются в зоне риска.
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Комментарии 3
Личный счет , Центральный банк России , газета "Известия"
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