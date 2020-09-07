Пенсионный фонд просит пароль у россиян 

Дистанционные консультации удобны для многих категорий населения, в особенности для пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями, сообщает ИА DEITA.RU. Об этом граждан информирует Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда РФ в г. Уссурийске (межрайонное).

В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки дистанционное консультирование позволяет свести к минимуму личные посещения отделения ПФР.

Кодовое слово позволит получить личную консультацию сотрудника Пенсионного фонда по телефону. Кодовое слово можно придумать, не выходя из дома, посредством личного кабинета на сайте Пенсионного фонда России. Для этого следует выполнить ряд действий: войти в свой Личный кабинет при помощи логина и пароля от сайта Госуслуг, в разделе «Настройки идентификации личности посредством телефонной связи» выбрать один из вариантов: секретный код или секретный вопрос.

Отличие между ними — код содержит буквенное либо цифровое обозначение, секретный вопрос предполагает ответ на вопрос. Например, как зовут питомца, какое любимое блюдо или любимый поэт. Кроме того, можно определить и собственный вариант вопроса и ответа на него. Далее остаётся лишь установить свой код или вопрос.

Заявление об использовании кодового слова также можно подать и в клиентской службе ПФР при любом обращении.