Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.41
$
75.60
89.10
89.28
Прогноз
07.09 – 14.09
$
73.18
85.25
Индексы и котировки Brent
42.02
–0.07 Золото
1931.17
+0.06 РТС
1223.21
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
07.09
1.1829
+0.0041
24.08
1.1788
03.09
26.08
12.08

Пенсионный фонд просит пароль у россиян 

Deita.ru 2 часа назад
Пенсионный фонд просит пароль у россиян
Фото: deita.ru
Дистанционные консультации удобны для многих категорий населения, в особенности для пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями, сообщает ИА DEITA.RU. Об этом граждан информирует Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда РФ в г. Уссурийске (межрайонное).
В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки дистанционное консультирование позволяет свести к минимуму личные посещения отделения ПФР.
Кодовое слово позволит получить личную консультацию сотрудника Пенсионного фонда по телефону. Кодовое слово можно придумать, не выходя из дома, посредством личного кабинета на сайте Пенсионного фонда России. Для этого следует выполнить ряд действий: войти в свой Личный кабинет при помощи логина и пароля от сайта Госуслуг, в разделе «Настройки идентификации личности посредством телефонной связи» выбрать один из вариантов: секретный код или секретный вопрос.
Отличие между ними — код содержит буквенное либо цифровое обозначение, секретный вопрос предполагает ответ на вопрос. Например, как зовут питомца, какое любимое блюдо или любимый поэт. Кроме того, можно определить и собственный вариант вопроса и ответа на него. Далее остаётся лишь установить свой код или вопрос.
Заявление об использовании кодового слова также можно подать и в клиентской службе ПФР при любом обращении.
Видео дня. Росстат назвал лидирующие по уровню занятости регионы
Deita.ru: последние новости
Выплата в 30 тысяч рублей ждёт особых россиян Выплата в 30 тысяч рублей ждёт особых россиян ЦБ призвал российские банки списать долги россиян ЦБ призвал российские банки списать долги россиян Минтруд не поддержал повышение доли оклада бюджетников Минтруд не поддержал повышение доли оклада бюджетников
Комментарии
Личный счет , Пенсионный фонд РФ , РИА "Дейта"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Биржи АТР не демонстрируют общей динамики
Биржи АТР не демонстрируют общей динамики
Золото умеренно дорожает
Золото умеренно дорожает
Крупнейший экспортер снизил отпускные цены на нефть
Крупнейший экспортер снизил отпускные цены на нефть
В России подорожало вторичное жилье
В России подорожало вторичное жилье
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
01:12
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
Экономика
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
02:15
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение