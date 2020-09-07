ПФР сделал заявление по детским выплатам

Пенсионном фонде назвали главное условие для получения денежной выплаты в 15 тысяч рублей от государства. Речь идет о выплатах, которые полагаются семьям с детьми.

В фонде пояснили, что специалисты продолжают принимать заявления на детские выплаты. Отправить заявку родители могут до сентября, потом будет поздно. Деньги можно получить на ребенка в возрасте до 3-х лет. В ПФР ждут родителей, которые не получали в этом году деньги. Главное условие для пособия — попадание в определенный возрастной промежуток.

Так, право на выплаты имеют семьи, воспитывающие детей до трех лет, рожденных в период с 1.04.2017 по 30.06.2020 года. Выплата составляет 5 тысяч рублей, но поскольку выплаты полагаются с апреля по июнь, то обратившиеся сейчас могут получить сразу 15 тысяч рублей, пишет Primpress.

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, для российских пенсионеров готовят новое правило. Они сами смогут выбирать банк для выплат.