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В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии 

ТАСС и ещё 5 3 часа назад
Безработным россиянам захотели дать новое пособие
Фото: РИА Новости
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов в понедельник направит помощнику президента РФ Максиму Орешкину письмо с предложением о введении в России в условиях пандемии коронавируса базового дохода безработным в дополнение к пособию по безработице. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

"В качестве меры предлагается рассмотреть предложение научного сообщества о внедрении выплаты базового дохода безработным гражданам. Безусловный базовый доход представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения", — подчеркивает Кутепов.

Сенатор отметил, что в период острой фазы COVID-19 пособия по безработице были повышены до уровня прожиточного минимума, но не всем безработным, которые зарегистрированы в службах занятости.

"Даже с учетом дополнительных выплат на несовершеннолетних детей в семьях безработных и других выплат домохозяйствам, все они не позволили компенсировать им утраченные доходы и поддержать достаточный уровень жизни", — заявил сенатор.

Финансовые резервы РФ, как считает Кутепов, позволяют произвести стартовые затраты на введение экспериментальной программы по выплате базового дохода безработным. По его словам, дополнительным источником финансирования этой программы являются средства, "ожидаемые от мультипликативного эффекта первоначальных целевых финансовых затрат, который возникает при стимулировании потребительского спроса".

"По версии министерства труда и социальной защиты РФ к концу 2020 года ожидается до 5,5-6 млн безработных. Чтобы более реалистично удовлетворить минимальные потребности безработных с учетом семейной нагрузки, им необходимо выплачивать пособие в размере не менее трех прожиточных минимумов трудоспособного населения. Это потребует годовых расходов на содержание зарегистрированных безработных в объеме 2,183 трлн рублей", — отметил сенатор.

Кутепов предлагает начать программу в 2020 году и продолжать ее до 2025 года. Первоначальные расходы на ее выполнение предполагается компенсировать из Фонда национального благосостояния. После первого года программа, по словам Кутепова, "заработает на полную мощность" — на интервале 2021 — 2025 годов будут реализовываться товары и услуги на сумму, превышающую ежегодно первоначальные затраты примерно в два раза. Дополнительные доходы консолидированного бюджета РФ, уверен сенатор, полностью компенсируют первоначальные расходы на программу.

Рост безработицы

По словам Кутепова, численность официально зарегистрированных безработных на 31 августа 2020 года составила почти 3,63 млн человек. При этом, как добавляет сенатор, в 47 регионах число официальных безработных увеличилось в 5 и более раз (в 5 раз количество безработных выросло в 13 регионах, в 6 раз — в 13 субъектах РФ, в 7 раз — также в 13 регионах, в 8 раз — в 4 регионах, в Калининградской области — в 9 раз, в Ульяновской и Ленинградской областях — в 10 раз, в Забайкальском крае — в 12 раз).

"В абсолютных числах наибольшее количество высвободившихся работников в Центральном федеральном округе (854,7 тысяч человек), наименьшее — в Дальневосточном федеральном округе (284,2 тысяч человек). При этом, если рассматривать указанные показатели в сравнении с периодом октябрь — декабрь 2019 года, то прирост высвободившихся работников составляет: 20 тысяч человек в Дальневосточном федеральном округе, 106-141 тысяча человек в Южном, Уральском, Северо-Западном, Северо-Кавказском федеральных округах, 185-221 тысяча человек в Сибирском, Приволжском и Центральном федеральных округах", — подчеркивает Кутепов.

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Личный счет , Андрей Кутепов , Максим Орешкин , Минтруд , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС
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