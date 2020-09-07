Тысячам россиян грозят пени и огромные долги 

Российские банки в августе аннулировали 15 тысяч заявлений на кредитные каникулы, по которым заемщики не смогли вовремя предоставить доказательства. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка

Как сообщал «Рамблер», из-за пандемии в России приняли закон, дающий право на кредитные каникулы физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также малому и среднему бизнесу. Физлица и ИП, взявшие кредит до вступления закона в силу, смогут обратиться за каникулами на срок до шести месяцев. Банки должны рассматривать их заявления в течение пяти дней.

Закон распространяется на потребительские кредиты и ипотеку заемщиков, чей доход из-за ситуации с коронавирусом упал более чем на 30 процентов. В течение кредитных каникул им не будут начислять штрафы и пени, с них не смогут требовать досрочных выплат, также кредиторы не смогут обратить взыскание на предмет залога.

Для оформления каникул кредитор может запросить у заемщика справку о доходах, выписку о регистрации в качестве безработного, лист нетрудоспособности.

По данным ЦБ, 15 тысяч заявлений на 6,8 миллиарда рублей (около четырех процентов от всех заявлений) были аннулированы в августе, так как заемщики не подтвердили право на льготу за 120 дней. Теперь 15 тысяч человек могут столкнуться с требованием разом внести все просроченные платежи, получить пени или плохую отметку в кредитную историю.

У заемщиков, попросивших каникул, есть 90 дней, чтобы доказать, что их доходы упали на 30 процентов. Еще месяц им дается, если документы не удалось предоставить в срок из-за непредвиденных обстоятельств. Когда 120 дней истекают и доказательств все еще нет, банк аннулирует заявление.