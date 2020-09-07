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Россиян продают коллекторам со всеми долгами 

Долг.РФ и ещё 2 2 часа назад
Россиян продают коллекторам со всеми долгами
Фото: ТАСС
Розничные банки в апреле-июне увеличили объем продажи долгов граждан на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом говорит статистика агентства Национальные кредитные рейтинги (НКР). Если выразить объем в денежном значении, то проданные кредиты достигают суммы в 45 млрд руб.
Ранее ДОЛГ.РФ рассказывал о том, как число обращений граждан и субъектов МСП за реструктуризацией снизилось. Теперь также отмечается, что российские банки отказывали гражданам в половине запросов на реструктуризацию кредитов, что сопровождалось продажей долгов населения коллекторам в рекордных объемах. В десятку таких лидеров попали ОПТ Банк, Банк МТС, Русфинанс Банк, «Восточный» и другие. Авторы исследования указали, что чаще всех избавлялись от долгов через продажу Почта Банк и Тинькофф Банк. Так, последняя финансовая организация переуступила права требования на 18,9 млрд руб., что в 4,8 раз больше, чем во втором квартале прошлого года. А Почта Банк продал кредиты коллекторам на общую сумму в 9,9 млрд руб. — в 2019 году данный показатель у банка составлял лишь 14 млн руб. Отмечается, что такой тренд значительного роста объясняется большим объемом кредитов с просрочкой, которые возникли из-за кризиса — последствия пандемии. Так, банки в данный момент пытаются сгладить негативные последствия для себя, уменьшая нагрузку на свой капитал и обновляя кредитные портфели. Также отмечается, что по итогам второго квартала доля проблемных займов составляла порядка 10,9% от всех кредитных портфелей. Однако показатели банков остаются умеренными, это отмечают в НКР. Хуже в этом отношении складывается ситуация на рынке мирокзаймов, где под большие проценты годовых кредитуется, по статистике, самая материально необеспеченная прослойка граждан, которым банки отказали в выдаче кредитов. По итогам второго квартала долю просроченной задолженности в портфелях МФО аналитики Национального рейтингового агентства (НРА) оценили в 42%.
Отметим, что в НАПКА уточнили:

«НКР в подсчетах пользовалась оборотной отчетностью банков. В этих цифрах не обязательно отражаются суммы цессии только коллекторам. Это могут быть уступки прав дочерним банковским организациям, проведение иных внутренних операций. Вдобавок, цифры в отчетах могут идти с запозданием, ибо долговые сделки не всегда закрываются одним днем. Потому в отчетах банков могут быть и отражены сделки с коллекторами, а могут быть и не отражены. К середине-концу сентября НАПКА собирается представить отчет о деятельности коллекторских агентств, и лишь тогда можно будет говорить о реальных суммах, переданных профессиональным взыскателям».

Такая ситуация может в дальнейшем сказаться на функционировании банковской системы — это замкнутый круг, отмечает Гендиректор М. Б. А. Финансы Федор Вахата.

«С одной стороны, банки должны помочь населению, а с другой, отсутствие ликвидности ограничивает их возможности. Это может привести к снижению кредитования как населения, так и предпринимателей, и в целом, оказать негативное влияние на экономическое развитие».

Гендиректор М. Б. А. Финансы уверен, что продажа долга в коллекторское агентство является положительным момент для должника. С этого момента прекращается начисление штрафов и пеней, остается фиксированная сумма, которую должник должен выплатить до полного погашения. Однако в кризис россияне попали уже с рекордным объемом набранных кредитов: под данным ЦБ на начало 2020 года граждане РФ должны были банкам больше 17,6 трлн рублей, — это сравнимо с годовым расходом бюджета страны, при том что почти каждый четвертый заемщик отдает кредитору более 80% своего месячного заработка. Ситуация для россиян осложняется еще и последними событиями вокруг «черных коллекторов». В конце августа президент РФ Владимир Путин провел беседу с директором ФССП РФ Дмитрием Аристовым. В личном общении президент РФ акцентировал внимание на деятельность коллекторов, которая «переходит иногда всякие границы» и попросил главного судебного пристава России предоставить предложения по контролю за взыскателями, — эксперты отрасли в качестве решения уже предложили институт частных приставов.
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Личный счет , Дмитрий Аристов , Владимир Путин , Тинькофф банк , Центральный банк России
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