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Россияне рекордно задолжали по ипотеке 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Совокупная задолженность россиян по жилищным кредитам превысила отметку в 8 триллионов рублей, что соответствует 44,7 процента от суммарного долга граждан по всем типам розничных займов. Об этом говорится в материалах Национального бюро кредитных историй (НБКИ), поступивших в редакцию «Ленты.ру».
За второй квартал 2020-го ипотечная задолженность увеличилась на 1,2 процентного пункта — это рекордное значение последних трех лет.

«Текущий рост ипотеки происходит на фоне снижения ставок (на 1,6 процентного пункта с начала года), которое стало прежде всего результатом государственной поддержки, — поясняют аналитики. — Если три-четыре года назад ипотека росла в первую очередь на эффекте низкой базы, то сейчас рост обусловлен зрелостью рынка».

Ранее стало известно, что россияне начали оформлять ипотеку на максимальные сроки. По итогам июля 2020-го средний срок кредитования превысил 200 месяцев, а средняя полная стоимость ипотеки снизилась до 9 процентов.
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Личный счет , Видео , Недвижимость , Lenta.ru
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